Мухтар Тлеуберди прибыл с визитом в Португалию

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел нашей страны Мухтар Тлеуберди прибыл с визитом в Португальскую Республику, в ходе которого состоялись его переговоры с министром иностранных дел Жоау Гомеш Кравинью и встречи с руководителями ряда ведущих компаний этой страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран в ходе состоявшейся конструктивной и дружественной беседы обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между Казахстаном и Португалией.

Министры "сверили часы" по ряду актуальных вопросов международной повестки дня, в том числе в контексте развития стратегического партнёрства между Казахстаном и Евросоюзом. Отмечено качество позитивного диалога в рамках международных и региональных организаций, выражающееся во взаимной поддержке инициатив и схожести позиций по основным геополитическим проблемам.

Стороны подчеркнули необходимость совершенствования институциональных механизмов, диверсификации взаимной торговли, развития транзитно-транспортных маршрутов, а также активизации кооперации в таких областях, как цифровизация, IT-индустрия, "зелёная" энергетика, туризм, образование и др.

Особое внимание собеседниками было уделено дальнейшему расширению договорно-правовой базы и развитию политического диалога. Подчеркнута необходимость скорейшего создания Межправительственной комиссии и Делового совета двух стран для интенсификации перспективных сфер сотрудничества и стимулирования прямых контактов между государственными и бизнес структурами. Отдельно обсужден вопрос облегчения визового режима для граждан РК.

Министр Жоау Гомеш Кравинью выразил уверенность, что визит главы МИД Казахстана в Лиссабон придаст дополнительный импульс дальнейшему наращиванию сотрудничества по всему спектру взаимодействия. "Португалия рассматривает Казахстан как важного и надёжного партнёра в стратегически перспективном регионе Центральной Азии. Мы готовы укреплять многогранное сотрудничество и способствовать наращиванию торгово-экономического взаимодействия", - заявил португальский министр.

В свою очередь Министр МухтарТлеуберди пригласил своего коллегу посетить с ответным визитом Казахстан. Кравинью с удовольствием принял приглашение и сообщил, что готов посетить Астану во второй половине текущего года в сопровождении представительной бизнес-делегации.

Весьма плодотворной была встреча казахстанской делегации с руководством Научно-технологического парка Taguspark, на площадке которого работают свыше 160 ведущих технологических, как транснациональных, так и европейских компаний.

Председатель правления Taguspark Эдуарду Баптишта Корреа и руководители таких компаний, как Altice, ISQ, PHC Software, Jaba Recordati, TechnoEdif, Bandora и Shift Consulting, представляющих сферы IT, программного обеспечения, сертификации бизнеса и фармацевтики проявили неподдельный интерес к динамичному развитию экосистемы финансовых технологий в Казахстане. Достигнута договоренность наладить сотрудничество с Astana Hub и Международным финансовым центром "Астана". Кроме того, ряд компаний Taguspark выразили свое желание посетить Казахстан в текущем году для установления контактов и поиска перспективных партнеров в целях реализации взаимовыгодных проектов.

В этот же день министр иностранных дел РК дал интервью крупнейшему информационному агентству Португалии Diario de Noticias о двустороннем сотрудничестве между Казахстаном и Португалией и предстоящих парламентских выборах в нашей стране.