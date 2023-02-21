Мухтар Тлеуберди о российских релокантах и антиядерной политике Казахстана

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Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди во время визита в Португалию дал интервью Diário de Notícias передаёт BaigeNews.kz. В нём он рассказал о том, какие меры предпринимает Казахстан по недопущению вторичных санкций, а также о реформах в стране и релокантах из России.

- Как ситуация в Украине сказывается на Казахстане?

- Полагаю, что военный конфликт на Украине влияет на мировую экономику, в том числе и на экономику Казахстана, который к тому же является членом Евразийского экономического союза. Международные санкции оказывают давление на наш рынок. Мы не присоединяемся к санкциям и не поддерживаем их, но в то же время необходимо следить за тем, чтобы территория государства не использовалась для их обхода. В настоящее время проводятся консультаций с Европейской Комиссией и администрацией США по недопущению негативных последствий т.н. вторичных санкций по отношению к нашим компаниям и экономике. В этой связи, определены некоторые правила, которые позволяют казахстанскому бизнесу не подвергаться вторичным санкциям, и в то же время проводится работа с западными партнерами в целях их обеспечения стратегическими запасами, ранее поступавшими с российского рынка, как минеральные ресурсы, металлы, сельскохозяйственная продукция и др. Помимо этого, многие западные компании, приостановившие либо ограничившие свою деятельность в России, передислоцируются в Казахстан, ввиду того, что мы находимся в одном экономическом пространстве, обеспечивающем облегченный доступ на рынки Центральной Азии.



- Означает ли это, что экономика Казахстана показала устойчивость даже в условиях нынешнего международного кризиса?

- Да, мы прилагаем все усилия, чтобы было именно так.

- Население Казахстана отличается своим полиэтническим составом, включающим миллионы представителей русского этноса и сотни тысяч украинцев. Отражается ли конфликт каким-то образом в их повседневной жизни?

- Казахстан населен более 110 этническими группами. Казахи живут в Украине, и украинцы проживают в Казахстане. С началом этого конфликта многие переехали из Украины в нашу страну, и мы не отказали в гостеприимстве. Кроме того, как вы осведомлены, в последние месяцы из России в Казахстан приехало много людей, особенно молодежи, более 800 000 человек. Многие из них уехали в другие страны, но около 200 000 молодых россиян продолжают работать в стране, в основном заняты в сфере информационных технологий. Думаю, что это тоже своего рода возможность развивать технологический сектор с помощью молодого поколения.



- Как вы охарактеризовали бы текущее состояние взаимоотношений между Казахстаном и Европейским Союзом?

- Мы подписали и ратифицировали Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС. Проводятся регулярные встречи. Хотелось бы отметить, что ЕС является крупнейшим инвестором в экономику Казахстана с общим объемом инвестиций 160 млрд долларов. Установлено конструктивное взаимодействие с каждой европейской страной. К тому же сложились доверительные отношения между руководством ЕС и Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Например, Председатель Европейского совета Шарль Мишель посетил Казахстан в прошлом году, и мы организовали Саммит Центральная Азия – Евросоюз, на котором вместе с лидерами соседних стран были обсуждены перспективы сотрудничества ЕС с регионом. Достигнуто соглашение между нашим президентом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, и в рамках климатического саммита COP-27 Премьер-Министром РК и госпожой Фон дер Ляйен подписан меморандум о сотрудничестве в области редкоземельных металлов. Сейчас стороны работают над реализацией данных договоренностей. В ближайшем будущем, вероятно, расширятся поставки минеральных ресурсов из Казахстана на европейский рынок.

- Что касается политических изменений в Казахстане, то с прошлого года в стране уже прошли президентские выборы в ноябре 2022 года, а в марте состоятся парламентские. Эффективны ли эти реформы?

- Безусловно да. Наш президент представил новую концепцию построения Справедливого Казахстана. В прошедшем году проведен референдум, на котором граждане поддержали изменения в конституционное законодательство, в соответствии с которыми введен однократный семилетний срок президентских полномочий без права переизбрания, что, на мой взгляд, является политическим нововведением в нашем регионе. В то же время, полагаю, это расширит палитру политических партий в парламенте. 19 марта состоятся выборы в парламент, причем по новым процедурам - 70% будут представлять политические партии и 30% - по одномандатным округам. Таким образом, будет обеспечено широкое представительство политических партий и регионов.



- Антиядерная политика Казахстана известна тем, что страна решила отказаться от ядерного оружия, унаследованного от СССР. Когда сегодня так много говорят о возможности ядерной войны, остается ли приоритетным для Казахстана отстаивать эту политику?

- Да. С самого начала независимости в 1991 году, отказавшись от ядерного арсенала, Казахстан является убежденным сторонником нераспространения и ядерного разоружения во всем мире.

Мы считаем, что обладание ядерным оружием сопряжено с многими рисками, как возможность использования или даже захвата, скажем, террористическими или радикальными группировками.



- Что касается международного имиджа Казахстана, то это страна, которая воспринимается как привлекательное для инвестиций толерантное государство с преимущественным мусульманским населением. Страна, которая также обладает опытом и признанным авторитетом борьбы с распространением ядерного оружия. Однако в начале прошлого года у вас произошли массовые волнения.

Считаете ли вы, что имидж страны остается позитивным?

- Полагаю, что да. У нас многовекторная внешняя политика, мы выстраиваем партнерские взаимоотношения со всеми странами, Россией, ЕС, Китаем и США. Казахстан занимает позицию твердого сторонника ядерного разоружения и процесса нераспространения, в то же время выступает за диалог между цивилизациями. В прошлом году мы организовали Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане, на котором принимал участие Папа Римский Франциск.

Кроме того, нами инициировано Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в целях укрепления доверия между всеми государствами региона. Мы приняли решение преобразовать эту платформу в международную организацию, охватывающую весь азиатский континент. Подобные инициативы демонстрируют, что Казахстан стремится к взаимовыгодным отношениям между всеми странами мира.