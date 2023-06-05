Мухамедиулы принудили переписать отель "Дипломат" - комментарий Антикора

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В Антикоррупционной службе выступили с комментарием о расследовании дела против бывшего министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы, передаёт BaigeNews.kz.

"В некоторых СМИ, соцсетях и мессенджерах распространяется информация и видеоролик с судебного процесса в отношении бывшего министра культуры и спорта Мухамедиулы о якобы принуждении сотрудниками Антикоррупционной службы переписать отель "Дипломат" на третьих лиц и возместить ущерб в сумме 111 миллионов тенге. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", - заявили в ведомстве.

Мухамедиулы обвиняют в хищении 221 миллиона тенге.

"Его причастность подтверждена собранными доказательствами, квалификация деяний согласована органами прокуратуры. Итоговая оценка его действиям будет дана судом. В ходе следствия в целях смягчения ответственности им частично возмещён ущерб в сумме 111 миллионов тенге, которые обращены в доход государства", - уточнили в Антикоре.

Кроме того, как сообщили в Антикоре, завершено следствие по дополнительному эпизоду в отношении самого Мухамедиулы, подозреваемого в рейдерском захвате отеля "Дипломат".