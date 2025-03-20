Совет по сельскому хозяйству Швеции предложил новые правила содержания домашних животных, согласно которым мух "наделят правами", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.

По информации издания Svenska Dagbladet, в случае принятия новых правил хозяевам домашних лягушек и ящеров запретят ловить живых фруктовых мух для питомцев.

Авторы инициативы ссылаются на некое исследование, согласно которому эти насекомые "испытывают страдания, когда их поедают".

При этом критики назвали новые правила абсурдными, поскольку они существенно усложнят уход за домашними животными, вследствие чего некоторых придётся даже усыплять.