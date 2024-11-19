МТИ доложило о преимуществах единого часового пояса. Правительство поддерживает

На заседании Правительства министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев доложил о преимуществах перехода Казахстана на 5-й часовой пояс. Часовой пояс UTC+5 охватывает долготу от 67,5 до 82,5 градусов, включая города Астана, Алматы, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Семей и Павлодар, куда подпадают более 76% населения страны (15 млн. 240 тыс. человек), передаёт BaigeNews.kz.

Шаккалиев доложил, что большая часть территории Казахстана фактически находилась в 5-м часовом поясе. Прежний опережающий часовой пояс UTC+6 впервые был введен в 1930–1931 годах путем использования декретного времени ("поясное время+один час"). Таким образом, UTC+5 не является новым поясом для нашей страны, а является возвратом к исторически оправданному времени.

На сегодня 117 стран мира из 195 сделали выбор в пользу географического времени, максимально приближенного к стандартному часовому поясу. Международный альянс сторонников природного времени (IANT) дал положительное заключение на решение Правительства об установлении для центральных и восточных областей Казахстана часового пояса UTC+5, который соответствует географической долготе и является оптимальным решением для населения.

"Множество стран мира уже сделало выбор в пользу часового пояса, который максимально приближен к природному циклу. Поэтому переход на часовой пояс UTC+5, который соответствует естественным солнечным циклам, не является новшеством, а представляет собой возвращение к природному времени. Принятое решение об изменении часовых поясов является научно обоснованным, экономически целесообразным и соответствует интересам эффективного функционирования страны. В результате рассмотрения петиции были даны четкие рекомендации, направленные на создание условий максимальной адаптации к стандартному часовому поясу", — подчеркнул Арман Шаккалиев.

Премьер-министр отметил, что министр торговли и интеграции привел все исчерпывающие аргументы в пользу действующего

часового пояса.

“Правительство поддерживает это решение. Пятый часовой пояс географически охватывает большую часть территории страны. Поручаю министерствам торговли и информации провести более понятную информационно-разъяснительную кампанию”, - подчеркнул Олжас Бектенов.

Ранее о влиянии перевода часового пояса на энергопотребление высказались в Минэнерго.