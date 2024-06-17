МСХ: В регионах Казахстана усилен фитосанитарный мониторинг

В рамках защитных мероприятий по борьбе с саранчовыми вредителями в регионах усилен фитосанитарный мониторинг, передаёт BaigeNews.

Обследование мест распространения вредителей осуществляется Методическим центром Комитета госинспекции в АПК в 17 областях, 2 городах республиканского значения и 168 районах, сообщает Министерство сельского хозяйства РК.

"К мероприятиям привлечены 1113 работников территориальных подразделений МСХ, а также более 400 внештатных обследователей. Задействовано 673 единицы автотранспорта", - говорится в сообщении.

В целом, в текущем году обследовано 7,6 млн га территорий, площадь, подлежащая химической обработке составляет 2,5 млн га, уже обработано более 1,2 млн га.

"Наиболее сложный процесс – это точное определение кулиг саранчи, для чего обследуются обширные территории потенциального нахождения личинок насекомых. Так как обработки имеют эффективность на определенной стадии развития вредителей, то для уничтожения насекомых необходимо дождаться полного отрождения личинок саранчи, которое происходит в разное время в разных регионах" - добавили в Минсельхозе.

Отметим, что прогнозы, сделанные специалистами осенью 2023 года, полностью себя оправдали.

"В частности, в результате уточненного прогноза о том, что распространение стадных саранчовых ожидается на площади 2,5 млн га, что почти на 1 млн га больше показателя прошлого года были своевременно приняты меры по выделению дополнительных 3,9 млрд тенге из резерва правительства. Были заблаговременно заготовлены силы и средства, запланированы работы по обработке очагов поражения саранчовыми вредителями. Это позволило предотвратить возможное распространение вредителей на угодья и угрозу для сельского хозяйства", - резюмировали в ведомстве.

В целях выявления новых участков вредителей в регионах усилен фитосанитарный мониторинг, в некоторых областях, где работы уже завершены, проводятся повторные обследования.

В частности, в Туркестанской области после химических обработок на площади 270 тыс га были обнаружены на площади почти 79 тысяч гектаров. В результате, вместо запланированных к обработке 271 тыс га защитные мероприятия проведены на 350 тыс га. Ситуация стабилизирована.

На постоянной основе отслеживается ситуация на приграничных территориях, осуществляется обмен информацией о фитосанитарной обстановке с министерствами сельского хозяйства России, Китая, Узбекистана и Кыргызстана.

МСХ РК принимает исчерпывающие меры по организации своевременных защитных мероприятий.

Население районов, где распространены саранчовые вредители, при обнаружении кулиг просим немедленно сообщать в районные штабы.