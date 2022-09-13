open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • МСХ: на 13 сентября аграрии собрали 13,5 миллиона тонн зерновых
BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 10:05
202
Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

МСХ: на 13 сентября аграрии собрали 13,5 миллиона тонн зерновых

В Казахстане идёт уборка урожая. Работы проводятся во всех регионах страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства. 

Согласно данным акиматов, на сегодняшний день по всем областям республики убрано 11,3 миллиона гектаров зерновых - это 69,8 процентов от плана.

"Намолочено 13,5 миллиона тонн зерна при средней урожайности 12 ц/га (в 2021 году средняя урожайность на аналогичную дату составляла 8,9 ц/га). В том числе, масличные убраны на площади 337,5 тысячи гектаров - 10 процентов от плана, намолочено 220,6 тысячи тонн. Овощей собрано 3,2 миллиона тонн на 113,1 тысячи гектаров или 66 процентах от общей площади", - говорится в сообщении МСХ.

Картофеля с 66,5 тысячи гектаров собрали 1,4 миллиона тонн, что составляет 34 процента от плана. 

Ранее в правительстве заявили о том, что приняты все необъодимые меры по финансовому и материально-техническому обеспечению работ по уборке урожая. Премьер-министр Алихан Смаилов собщал, что по прогнозу в текущем году ожидается сбор урожая выше среднегодовых показателей. В этой связи главная задача перед министерством сельского хозяйства и акиматами – своевременное и качественное проведение уборки. Глава правительства поручил обеспечить готовность элеваторов к приёмке и хранению урожая, а министерствам сельского хозяйства, индустрии и "КТЖ" совместно с акиматами регионов провести работу по обеспечению подвижным составом и решению вопросов логистики.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#урожай #зерновые культуры #картофель #МСХ
Сегодня, 10:05
202
Журналист

Рекомендуем

Наверх