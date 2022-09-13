МСХ: на 13 сентября аграрии собрали 13,5 миллиона тонн зерновых

Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

В Казахстане идёт уборка урожая. Работы проводятся во всех регионах страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

Согласно данным акиматов, на сегодняшний день по всем областям республики убрано 11,3 миллиона гектаров зерновых - это 69,8 процентов от плана.

"Намолочено 13,5 миллиона тонн зерна при средней урожайности 12 ц/га (в 2021 году средняя урожайность на аналогичную дату составляла 8,9 ц/га). В том числе, масличные убраны на площади 337,5 тысячи гектаров - 10 процентов от плана, намолочено 220,6 тысячи тонн. Овощей собрано 3,2 миллиона тонн на 113,1 тысячи гектаров или 66 процентах от общей площади", - говорится в сообщении МСХ.

Картофеля с 66,5 тысячи гектаров собрали 1,4 миллиона тонн, что составляет 34 процента от плана.

Ранее в правительстве заявили о том, что приняты все необъодимые меры по финансовому и материально-техническому обеспечению работ по уборке урожая. Премьер-министр Алихан Смаилов собщал, что по прогнозу в текущем году ожидается сбор урожая выше среднегодовых показателей. В этой связи главная задача перед министерством сельского хозяйства и акиматами – своевременное и качественное проведение уборки. Глава правительства поручил обеспечить готовность элеваторов к приёмке и хранению урожая, а министерствам сельского хозяйства, индустрии и "КТЖ" совместно с акиматами регионов провести работу по обеспечению подвижным составом и решению вопросов логистики.