  • 14 Мая, 15:54
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Можно найти приемлемый вариант: глава Минтуризма об отдыхе в Боровом

Сегодня, 14:40
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Фото: pixabay Сегодня, 14:40
Сегодня, 14:40
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Фото: Фото: pixabay

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев на пресс-конференции в правительстве прокомментировал вопрос о дороговизне отдыха в Боровом, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. 

"Если говорить про Боровое, я там работал акимом области и прекрасно знаю о развитии Щучинско-Боровской курортной зоны. Очень много было сделано, но и много вопросов, которые сегодня волнуют местный бизнес, в частности вопросы инфраструктуры, канализации, водоснабжения, чтобы воду не брать с озера. К сожалению, такие факты есть", - сказал Ермек Маржикпаев.

Он сообщил, что все эти вопросы правительство решает с акиматом Акмолинской области.

"Что касается цен. Если это Rixos, Wyndham, если это другие отели 4-5 звезд, конечно, там цены кусаются. Но в то же время, там можно найти гостиницу и за 15 тыс. тенге, и за 20 тыс. тенге с питанием и без. В этом плане бизнес развитый. Поэтому я думаю, что можно в Боровом найти приемлемый вариант для себя", - отметил министр.

 

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