Можно найти приемлемый вариант: глава Минтуризма об отдыхе в Боровом

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев на пресс-конференции в правительстве прокомментировал вопрос о дороговизне отдыха в Боровом, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Если говорить про Боровое, я там работал акимом области и прекрасно знаю о развитии Щучинско-Боровской курортной зоны. Очень много было сделано, но и много вопросов, которые сегодня волнуют местный бизнес, в частности вопросы инфраструктуры, канализации, водоснабжения, чтобы воду не брать с озера. К сожалению, такие факты есть", - сказал Ермек Маржикпаев.

Он сообщил, что все эти вопросы правительство решает с акиматом Акмолинской области.