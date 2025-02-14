В Сети появилось видео опроса алматинцев, которые уезжали на заработки в Великобританию. Наши соотечественники рассказали, сколько они смогли заработать за рубежом, передает BaigeNews.kz.

"Зарплата зависит от количества часов. Минимум – 500 фунтов, максимум – 650-700 фунтов (около 1,6 млн тенге – прим. ред.) — это потолок, который можно заработать. Можно и больше, но мы не хотим работать слишком много дней. Поначалу мы трудились по 60-70 часов в неделю. Сейчас уже немного успокоились и стараемся работать меньше. Я работаю бариста во французской кондитерской", — рассказал один из казахстанцев.

Ролик с их небольшим интервью набрал порядка 500 тысяч просмотров и 500 комментариев.

В другом видео еще один казахстанец, работающий за границей, рассказал, что ему удается откладывать около 1 млн тенге в месяц, при этом он живет на широкую ногу. Также парень отметил, что у него есть коллеги-казахстанцы, которые, по его словам, загоняют себя в жесткие рамки и могут накопить до 4 млн тенге в месяц.

Пользователи в комментариях пожелали ребятам удачи, упорства и успехов, а также скорейшего возвращения домой. Некоторые отметили, что такие деньги можно заработать и в Казахстане, не уезжая за границу.