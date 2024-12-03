Можно ли собирать деньги на новогодние ёлки в школах Казахстана

Министр просвещения Гани Бейсембаев прокомментировал вопрос о том, разрешается ли в этом году проводить праздничные новогодние мероприятия в школах и допустимы ли сборы на них, передает BaigeNews.kz.

"Никакие денежные сборы в школах не должно быть. Об этом я говорю и говорил. Они запрещены приказом министерства. Поэтому никаких сборов в школах, еще раз повторюсь, не должно быть", - сказал министр на брифинге в правительстве.

Он отметил, что любые мероприятия должны быть направлены на воспитание молодого поколения, а "не просто веселье".

Министр также отметил, что учителя не ожидают подарков.

"Учителя, как я знаю, не ждут никаких подарков ни от кого. Мы, педагоги, учим и воспитываем детей, не ожидая материальных поощрений", – заключил Бейсембаев.

Ранее также стало известно, что разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами начал сокращаться.