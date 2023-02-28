"Можно было предотвратить". Глава МЧС о февральских потопах в Туркестанской области

Фото: МЧС РК

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин считает, что подтопления в южных регионах страны в начале февраля можно было предотвратить, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что подтоплениям способствовали отсутствие водоотводных каналов, арыков, защитных обвалований вокруг населённых пунктов, а также отсутствие арычно-дренажной системы внутри пострадавших посёлков. В результате были подтоплены дворы и улицы 46 населённых пунктов.

"Данный факт возможно было заблаговременно предотвратить в рамках программных документов. Но в итоге факт налицо. Это говорит о формальном подходе к исполнению поручений и планирующих документов. Благодаря прогнозу "Казгидромета" силы и средства в этих регионах были заблаговременно переведены в повышенную готовность, что позволило минимизировать негативные последствия паводков", — сказал Ильин, выступая на заседании правительства.

Глава ведомства отметил, что силами МЧС и акиматов с 317 дворовых территорий откачано более 21 тысячи кубометров воды, во временные дамбы уложено свыше 18 тысяч единиц мешкотары. При этом зарегистрировано подтопление одного жилого дома в городе Арыси Туркестанской области, расположенного в водоохранной полосе реки Кабылсай. Необходимая помощь людям оказана, в том числе и психологическая. Пострадавших нет.