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"Можете подавать прошение об отставке" - Смаилов пригрозил министрам жёстким спросом
Премьер-министр Алихан Смаилов во время заседания правительства в Астане в среду, 14 декабря, ответил на вопрос, который задал ему Токаев в понедельник, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
Президент спросил премьера, можно ли вступить в новый год с этим составом правительства, и справится ли оно с реализацией его предвыборной программы.
"Я, как премьер-министр, хочу заявить, что сделаю все, чтобы поставленные президентом задачи были решены. От каждого члена правительства ждут эффективной работы. Чтобы результат почувствовал каждый казахстанец", - сказал Алихан Смаилов на заседании в среду.
Сейчас идёт активная реализация предвыборной программы президента на ближайшие семь лет. Премьер-министр отметил, что все силы правительство направит на построение новой государственной политики, основанной на трёх взаимосвязанных принципах: справедливое государство – справедливая экономика – справедливое общество. Для достижения этой цели министры планируют задействовать весь свой потенциал. Премьер предупредил министров об ответственности и предложил неуверенным в своих силах уволиться сейчас.
"Коллеги, спрос будет очень жёстким. Кто справится - тот будет работать. Кто не уверен в своих силах – может уже сейчас подавать прошение об отставке. Здесь место только для тех, кто болеет за народ, принимает смелые решения и несёт за них ответственность. Только с такой командой мы сможем достичь поставленной цели.", - отметил Смаилов.
Отметим, что сегодня на заседании правительства министры и акимы обсуждают меры по реализации Предвыборной программы главы государства. Уже создан республиканский штаб, в состав которого включены все первые руководители государственных центральных и местных исполнительных органов.
"Мы будем регулярно проводить заседания штаба. Поэтому каждый шаг Плана действий по реализации предвыборной программы будет находиться под постоянным контролем. Первые руководители несут персональную ответственность за исполнение своих пунктов данного плана. На расширенном заседании правительства глава государства высказал жёсткую критику по ряду направлений. Каждый министр должен представить свои подходы по исполнению поручений президента и пунктов Плана действий", - подчеркнул Смаилов.
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