Может ли партия Жигули "доехать" второй на выборах в Парламент? Мнение эксперта

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19 марта пройдут внеочередные выборы в Мажилис и маслихаты. По мнению политолога Талгата Калиева, наиболее высокими шансами на то, чтобы навязать конкуренцию партии власти "Amanat" на сегодняшний день обладает "Ауыл", чей кандидат Жигули Дайрабаев сумел неплохо заявить о себе в ходе прошедших в ноябре президентских выборов, передаёт BaigeNews.kz.

"В нынешних условиях, наиболее высокими шансами на второе место на выборах располагает "Ауыл". Во-первых, у партии есть четкая опора на аграрный сектор. У нас 38% населения проживает в сельской местности и огромное число граждан является горожанами в первом поколении, не утратившие связь с родным ауылом. Учитывая, что "Ауыл" участвовал в прошедших президентских выборах, Жигули Дайрабаев себя прекрасно показал, был одним из самых харизматичных кандидатов. Думаю, у "Ауыла" хорошие шансы на то, чтобы стать второй по величине фракцией в Мажилисе", – считает эксперт.

В свою очередь, политолог утверждает, что "Amanat" будет обладать определённым преимуществом над другими участниками предвыборной гонки ввиду разветвлённой сети филиалов по всему Казахстану и наличия заметных политических фигур в партийном списке за счёт богатого кадрового резерва.

"Против "Amanat" играет то, что на протяжении десятилетий, его предшественник "Nur Otan" был правящей партией, во многом, при участии партии предшественника "Amanat", страна пришла к нынешней социально-экономической ситуации. В упрёк "Amanat" могут ставить те самые проблемы, которые сегодня партия должна будет решать. Остальные, ранее существовавшие партии, тоже не избегут подобных упрёков, потому что они находились в парламенте на протяжении десятилетий и занимали позицию молчаливого согласия", – утверждает он.

Эксперт обращает внимание на то, что у всех партий, участвующих на выборах, кроме "Байтақ" и "Ауыл", нет опоры на ядерный электорат. Они, в основном, копируют центристский подход "Amanat", который опирается на все социальные группы.

"Например, "Ауыл" ставил во главу своей платформы вопросы аграрной политики, а "Байтақ", наверное, будет продвигать экологическую повестку. Другие участники избирательной гонки будут выступать за всё хорошее против всего плохого", – говорит Калиев.

Также политолог высказал своё мнение о перспективах партии "зелёных" – "Байтақ".

"Если судить по Пирамиде Маслоу в атомизированном обществе, где каждый занят своими каждодневными проблемами, как, к примеру, кредиты, конечно, экологическая повестка отходит на второй план. Алматы задыхается от экологических проблем, а Астана входит в число самых загрязнённых городов мира. Более того, вся территория страны покрыта мусорными полигонами. Поэтому проблемы экологии стоят на повестке дня, во-вторых, это вопрос нашей ответственности перед потомками и всем цивилизованным сообществом. Я бы также отметил, что казахи исторически были очень экологичной нацией, у наших предков было трепетное отношение к земле, природе. Смогут ли "зелёные" сделать синтез между традициями и современными экологическими трендами, крайне модными среди молодёжи – от этого будет зависеть успех "Байтақ", – сказал Калиев.

Интересно будет, по словам эксперта, понаблюдать за тем, как на выборах проявит себя созданная совершенно недавно партия "Respublica", где, по-видимому, сделают ставку на поддержку молодёжи и бизнеса.

"В силу своей "гламурности" партии "Respublica" было бы целесообразно оседлать ультра-модернистский тренд и двигать такие повестки как – контролируемая урбанизация, внедрение европейских стандартов жизни, социального взаимодействия, права и так далее. Это идеи, которые востребованы среди образованной части общества и, в особенности молодёжи. "Respublica" может сделать ставку на представителей нового поколения казахстанцев, которые свободно владеют английским языком, ориентированы на Запад и, к примеру, наиболее активное привлечение частного сектора в систему госуправления: сокращение госаппарата за счёт передачи части функций обществу и бизнесу. Конечно, предвыборные повестки "Respublica" перекликаются с программными заявлениями партии "Ақ жол", но партия может повысить свою узнаваемость за счёт ультра-модернистских нарративов", – рассказал Калиев.

А вот что касается перспектив НПК, то их эксперт считает невысокими. Всему виной "коммунистическое" прошлое "Народной партии Казахстана".

"Перспективы НПК я оцениваю, как незначительные. Очень многое в НПК, начиная от логотипа с агрессивным кулаком, заканчивая красными цветами партии, отдаёт серьёзной архаикой. Думаю, людей, ностальгирующих по советскому прошлому, осталось минимальное количество. Если учитывать, что средний возраст населения в стране колеблется в районе 30 лет, то и большая часть избирателей будет именно из этой возрастной категории. Поэтому думаю, сегодня они имеют слабые шансы на попадание в парламент. "Ақ жол" – партия, которая долгое время была представлена в Мажилисе и особенно никак себя не проявила. Сегодня от "Ақ жол" звучат заявления о необходимости провести проверки по стране, но это выглядит как хорошая мина при плохой игре", – считает Калиев.

Для ОСДП, по мнению Калиева, задача на выборах будет заключаться в том, чтобы аккумулировать вокруг себя так называемый протестный электорат. Однако в дело могут вмешаться "одномандатники".

"В платформе ОСДП нет ярко выраженной альтернативы. Если коротко, то звучит она так – за все хорошее против всего плохого. Сложно оценить, сможет ли ОСДП аккумулировать вокруг себя тот самый протестный электорат, или его разберут на части одномандатники? Не будем забывать и о том, что они будут избираться по округам, и те самые критики власти будут конкурировать друг с другом, и тем самым, дробить электорат, параллельно, отбирая его у ОСДП. На мой взгляд, шансы ОСДП на места в парламенте невысокие, хотя именно к ним могут перейти те, кто ходил раньше голосовать за "Ақ жол" или НПК, но разочаровался в этих партиях в силу последних событий", – добавил эксперт.

В заключение Калиев отметил, что всем партиям придётся вести борьбу за голоса избирателей в совершенно новых условиях. Ведь теперь нужно будет брать во внимание и одномандатников, которые не имеют никаких фракционных, уставных, партийных ограничений и будут более свободны в своей риторике.

"Партиям нужно будет стать гораздо мобильнее, ведь любой одномандатник будет предоставлен только самому себе и может оседлать любую волну, пока в партии будут согласовывать ту или иную позицию или текст заявления. В это время любой одномандатник сделает это за 10 минут и будет первым, а право информационной инициативы в политике дорогого стоит", – заключил собеседник.