Вопрос гражданской обороны становится всё более актуальным. Недавно Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС РК) предложило концепцию адаптации подземных паркингов и подвалов в качестве простейших укрытий для граждан.

Нейросеть проанализировала мировую практику и возможности реализации этого подхода в Казахстане.

Подземные паркинги обладают прочными бетонными конструкциями, способными выдерживать значительные нагрузки, а их расположение под землёй обеспечивает дополнительную защиту от взрывов и обстрелов.

Наличие интегрированных систем вентиляции, электроснабжения и водоотведения, а также близость к жилым районам, обеспечивающая быстрый доступ в чрезвычайных ситуациях, делают их потенциально подходящими для использования в качестве убежищ.Опыт зарубежных стран это подтверждает.

В Израиле, Южной Корее, Швейцарии и ряде европейских стран паркинги проектируются с учетом возможного использования в качестве бомбоубежищ.

В Швейцарии, например, подземные укрытия рассчитаны на 100% населения, а в Финляндии более 50% подземных паркингов могут быть переоборудованы в убежища в течение 72 часов.

В Южной Корее в Сеуле оборудовано более 3 000 убежищ, часть из которых — подземные паркинги.

В Израиле строящиеся паркинги изначально проектируются с дополнительными защитными мерами, такими как герметичность и запасные выходы.

Проблемы и препятствия

Но если все так просто, почему в Казахстане это до сих пор не реализовали?

У большинства паркингов отсутствует герметичность. Они не защищены от химических и радиационных угроз. Нет запасов еды и воды – в обычных условиях это просто стоянка для автомобилей.

Вентиляция рассчитана на другое – она обеспечивает циркуляцию воздуха, но не фильтрует его от отравляющих веществ. При обрушении здания выезды из паркаинга могут оказаться заблокированы.

Также немаловажен финансовый вопрос – переоборудование паркингов потребует серьезных инвестиций.

Что говорит закон?

В Казахстане есть нормы гражданской обороны, но они не распространяются на парковки. По идее, защитные сооружения должны выдерживать ударную волну, обеспечивать укрытие от осколков и химических веществ. Но на практике большинство современных паркингов таким требованиям не соответствует.

Изменения возможны, если государство внедрит новые строительные стандарты. Например, можно обязать застройщиков проектировать паркинги с учетом двойного назначения.

Как можно решить проблему?

Если действительно есть задача использовать подземные паркинги как убежища, необходимо ввести новые стандарты строительства, учитывающие герметичность, вентиляцию, автономное жизнеобеспечение.

Оснастить существующие паркинги дополнительными выходами, фильтрами, запасами воды. Обучать население – люди должны знать, как действовать в случае ЧС.

Включить тему гражданской обороны в государственные программы развития инфраструктуры. Внедрить налоговые льготы и субсидии для застройщиков, которые строят паркинги с функцией убежищ.

Создать систему оперативного переоборудования существующих парковок в укрытия, как это сделано в Финляндии. Привлечь международный опыт и инвестиции для разработки безопасных подземных объектов.

Теоретически использовать парковки как убежища можно. Но без серьезных вложений и пересмотра строительных норм это останется лишь идеей. Вопрос в том, готово ли государство пойти на такие шаги и какие альтернативные варианты существуют. В случае реализации подобных проектов Казахстан сможет повысить уровень безопасности населения и инфраструктуры в условиях возможных угроз.