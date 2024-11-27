Может ли изменение курса доллара сказаться на благосостоянии казахстанцев

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров прокомментировал влияние изменения курса доллара на благосостояние казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

Глава ведомства отметил, что при составлении бюджета закладывался среднегодовой курс в 467 тенге за доллар. Сейчас же он складывается в среднем в районе 461 тенге. Это прогнозный уровень, сказал министр.

"Если мы будем поддерживать этот среднегодовой курс, обеспечим тот уровень доходов, который планировали, и сможем профинансировать наш бюджет. Почти 40 процентов бюджета тратим на социальную сферу и поддержание социального самочувствия наших граждан. То есть нам очень важно, чтобы курс складывался, как мы планируем", – сказал Байбазаров в кулуарах мажилиса.

Ранее доллар начал дорожать в Астане, Алматы и Шымкенте. За два дня его стоимость в пунктах обмена валюты увеличилась на несколько тенге. Сейчас в столице, как следует из данных сервиса kurs.kz, обменные пункты покупают доллар по 500-501,5 тенге, а продают по 504-506.