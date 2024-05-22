Может ли гибель Ибрахима Раиси повлиять на отношения Ирана с Казахстаном?

В начале недели мир потрясла новость о гибели президента Ирана Ибрахима Раиси в результате крушения вертолета. После трагедии мировое сообщество начало обсуждать, как кончина одной из ключевых политических фигур на Ближнем Востоке повлияет на ситуацию не только в самом Иране, но и его отношения с другими государствами. Как известно Казахстан является одним из экономических партнеров Ирана и имеет давние дипломатические связи, начиная с 1992 года. Как смерть лидера этой страны может повлиять на отношения с Казахстаном, и какие перестановки внутри самой исламской республики могут произойти, об этом корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с экспертами.

Эксперт по международным отношениям Таир Нигманов считает, что произошедшее трагическое событие в Иране на Казахстан никак не повлияют.

"В Азиатском регионе нередко личные отношения между лидерами могут влиять на отношения между государствами. Казахстан и Иран в данной парадигме не совсем тот случай. У нас не такое плотное взаимодействие, и это связано с географией. Мы не граничим с этой страной напрямую по суше, граничим только через Каспийское море. Помимо этого, на Иран наложены всевозможные санкции со стороны международных организаций, как и отдельных западных государств. Мы вынуждены их соблюдать в той или иной степени. Поэтому у нас, в принципе, пространство для маневра ограничено. Но несмотря на это, у нас дружеские отношения. Сам Раиси 2022 году приезжал в Казахстан. Наш президент посещал Иран. Отношения между двумя странами конструктивные и очень прагматичные", - говорит эксперт.

Он подчеркивает, что президент в Иране является вторым лицом, и по сути выполняет функции главы правительства. Первое же лицо в стране – верховный лидер (или Высший руководитель - аятолла) им на данный момент является Сейед Али Хаменеи.

"Его функции напоминают премьер-министра, то есть больше исполнительной власти. Сейчас же верховная власть принадлежит Али Хаменеи. Ждать каких-то коренных изменений я бы не стал. Между нашими странами высокий уровень взаимопонимания", - отметил эксперт.

Эксперт по международным отношениям Аскар Баталов считает, что изменится ли политика Ирана после смерти лидера, зависит от того, как будет интерпретироваться официальными властями гибель Раиси.

"Если бы были обвинения в адрес какого-то государства, допустим, традиционно в Израиль, США или было установлено, что случившееся теракт, тогда, конечно, политика Ирана изменилась бы кардинально. И мир приближался бы к большому конфликту на Ближнем Востоке. Но официальная версия – несчастный случай. Раз это несчастный случай, то особо политика Ирана в ближайшее время меняться не будет. Мы должны понимать, что основные стратегические вопросы в этой стране решает верховный лидер", - предполагает Аскар Баталов.

Он также подчеркнул, что президент в Иране занимается исполнительной властью, поэтому прежний курс в политике сохранится.

"В Иране президент больше исполнитель. Поэтому будет все-таки прежний курс. Более того, мы должны понимать, что с 2005 года во внутренней политике Ирана реформисты отсутствуют, консерваторы полностью победили. Поэтому сейчас к власти придут либо умеренные консерваторы, каким и был Раиси, либо президентом будет ультра-консерватор, как это было в 2005 году", - прогнозирует эксперт.

По его словам, произошедшее не повлияет на взаимоотношения между нашими странами. Казахстанско-иранские отношения довольно прочные, считает эксперт.

"Иран нам важен с точки зрения логистики. В краткосрочной перспективе отношения с Ираном не поменяются. Все будет зависеть от нового президента", - сказал эксперт.

Он допускает, что новые кандидаты в президенты могут быть из оппозиционного лагеря.

"Раиси не был военным, он был большим духовным специалистом в области шариата. Нынешние кандидаты все-таки уже из другого оппозиционного лагеря", - заключил эксперт.

Экономика

На Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между странами в Тегеране в 2023 году было заявлено, что стороны планируют увеличить взаимный товарооборот до 3 миллиардов долларов.

Казахстан и Иран тесно сотрудничают в торговле, сельском хозяйстве, логистике, энергетике, здравоохранении, образовании, туризме и других сферах.

Финансовый эксперт Расул Рысмамбетов считает, что сложившееся ситуация в Иране не повлияет на сотрудничество с Казахстаном.

"Последние два года мы видим, как Иран активно занимается экспортом своей продукции, а также активно закупают сельхозпродукцию в Казахстане. Кроме того, Иран поставляет нам готовые продукты. Будучи достаточно изолированным Иран все-таки активно ведет торговлю с Казахстаном. Поэтому я не думаю, что сложившееся ситуация как-то негативно повлияет на наши экономические отношения", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что через Иран представлен самый короткий путь для Казахстана в регион Персидского залива.

"Поэтому для нас важны любые политические отношения с Ираном. В любом случае, если Иран найдется какой-то способ помириться с Израилем и США, тоже нашими важными торговыми партнерами, то торговля между странами будет развиваться еще лучше. Но, я думаю, что в ближайшие пять лет вряд ли что-то изменится", - сказал эксперт.

По словам экономиста, Казахстан тесно сотрудничает с Ираном в бизнес сфере. И в этом плане это очень важно для наших отношений.