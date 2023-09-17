  • 17 Сентября, 23:59
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Мозаика из кубиков Рубика в Алматы попала в Книгу рекордов Гиннесса

Сегодня, 22:46
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Акимат Алматы Сегодня, 22:46
Сегодня, 22:46
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Фото: Акимат Алматы

Самую большую мозаику из кубиков Рубика в мире установили в Алматы. В этом году компоиция была собрана из 5040 кубиков, тем самым попала в Книгу рекордов Гиннесса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города. 

Мировой рекорд официально зафиксирован в присутствии представителя Книги рекордов и акима Алматы Ерболата Досаева. Двухстороннюю мозаику собрали во время празднования Дня города Алматы. 

 
 
 
 
 
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Публикация от ALMATY ÁKIMDIGI (@akimat_almaty)


Ранее рекорд по сбору мозаики из кубика Рубика принадлежал России и был установлен в 2020 году. Там было использовано 4800 кубиков Рубиков.  

 
 
 
 
 
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Публикация от ALMATY ÁKIMDIGI (@akimat_almaty)

Автором мозаики является Қуаныш Керимқулов и Женис Айтжанов. Иллюзионист Женис Айтжанов попал в Книгу рекордов Гиннесса в пятый раз. 4 прошлых рекорда он побил, выполняя трюки из фокусов на скорость.

Напомним, в третье воскресенье сентября Алматы традиционно празднует свой День рождения. По всему городу проходят праздничные мероприятия: концерты, выставки, флешмобы и фестивали.

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