"Моя цель - вывести казахский в язык науки" - популяризатор истории Казахстана

Фото: instagram.com/nurqojadua

Интерес к изучению истории Казахстана и самоидентификацию растёт с каждым годом. Казахстанцы активно ищут информацию о своих предках, погружаются в культуру и быт людей, о которых знают не много. Корреспондент BaigeNews.kz поговорила об истории и методах её продвижения с популяризатором науки, который взорвал ТикТок историческими видео, показав новый взгляд на изучение нашего прошлого.

Нуркожа Ерсайын - популяризатор истории культуры Казахстана и тюркского мира. Его образовательные проекты в ТикТок формате, подкасты на Youtube каналах нацелены на сохранение культурного достояния, чтобы передать потомкам историю и культуру нации в полном объёме.

Фото: instagram.com/nurqojadua

- Откуда появилась любовь к истории Казахстана?

- Меня с детства интересовала археология, раскопки. Когда я приехал из Караганды в Алматы, я почувствовал такой национальный мотив, и мой интерес ещё больше вырос. Я стал больше изучать, ездить на раскопки, знакомился с разными историками. И в Инстаграм начал писать, нашёл свою аудиторию.

- У вас появился авторский проект Derekkoz, кто помимо Вас участвует в этом проекте, и как появилась идея?

- Мои партнёры JKS Entertainment - это крупный игрок в медиа пространстве. Мы делаем всё вместе. Они предоставляют на данный момент монтажёров, операторов, но в основном всё делаю я. Это мой авторский проект, который мы ещё планируем развивать до крупного холдинга. Я сейчас стараюсь собирать потихоньку свою команду. На данный момент я сам автор и действующее лицо.

- Когда Вы начали снимать ТикТок и почему выбрали именно эту платформу?

- ТикТок я начал вести два года назад по совету жены. Я часто рассказывал ей интересные истории, и она предложила делиться этим в ТикТок. Я попробовал, и это действительно зашло. У меня буквально в первый месяц видео стали набирать большие просмотры. Я думаю, сейчас люди особенно голодны до казахоязычного, национального контента. Контента на казахском и про казахов очень мало, есть спрос, и мои видео хорошо заходят. За последнии два года сознание наших людей стало меняться. Многие стали задаваться вопросами "Кто мы? Откуда Мы?". И сейчас тот момент, когда нужно продвигать такой контент.

- Сколько времени занимает съёмка ролика в ТикТок, если считать дополнительную подготовку и монтаж?

- Вообще я всё время занят этим. Снять видео на 30 секунд, это не так просто, как кажется. Для этого нужно подготовиться, изучить материал, который преподносится тяжёлым текстом. Я пишу текст, сокращаю его до нужного хронометража, снимаю всё дома для своего аккаунта, делаю монтаж примерно 20 минут, ищу картинки, видеоматериалы. Также все подробности, которые не вместились в видео, все источники и подтверждающие документы я загружаю в Телеграмм. Сейчас у меня там восемь тысяч подписчиков, что для Телеграмм канала много.

- Что отличает вас от других блогеров, которые рассказывают про историю?

- Меня отличает от других историков-блогеров то, что я не изучаю современные источники. Я в основном изучаю документы того времени, о котором пишу. Например, первоисточники XIII века. Я стараюсь изучать материалы людей, которые видели всё своими глазами, которые жили в это время, которые приезжали к нам - это арабские путешественники, европейские, китайские, иногда это русские учёные. Ещё одна отличительная черта - это то, что я не рассказываю про политику тех времен, потому что в школе итак этого много. Там вообще кроме политики ничего не говорят, и мне кажется, это вообще не интересно. Я рассказываю как жил народ, чем занималась молодёжь в то время, что они носили, что кушали, как развлекались. Мой фокус - это народ, поэтому во всех страницах у меня написано “История с другого ракурса”. Я привлекаю к истории людей, кто раньше не увлекался ей. Люди видят, что, оказывается, эти люди не так уж сильно и отличались от нас. У нас неправильный образ людей прошлого, мы думаем, что это поэтические люди, которые только стихами разговаривали, но это не так. Они были такими же людьми как и мы.

- Поделитесь мифом, который вас удивил, но многие ложно считают его действительным?

- Очень много мифов в истории. Условно возьмем то, что казахи выглядели как европейцы с голубыми глазами и светлыми волосами. Это очень распространённый миф не только у казахов, но и среди киргизов и узбеков. Это пропаганда во время империи, советов. И я стараюсь избавиться от этого мифа. Образы батыров, ханов также много искажают, и когда я ломаю эти стереотипы, люди думают я им вру и выдумываю. Но на самом деле, когда я читаю источники, я сам удивляюсь.

- Казахский язык - основной язык у вас на всех площадках, это потому что вам легче доносить мысли на казахском языке или это сознательная цель, чтобы вас слушали на родном языке?

- Я специально делаю контент только на казахском, так как на казахском языке контента очень мало, особенно образовательного, умного. У нас много развлекательного казахского, и я хочу поменять этот образ казахского языка, который считается языком юмора, комедии. Моя же цель - вывести казахский в язык науки, чтобы у людей поменялся этот шаблон. Люди должны понять, что это на родном языке мы можем изучать науку, писать о ней. Я сознательно хочу развивать казахский контент, потому что если никто не будет этого делать, то казахский язык так и останется на бытовом уровне, не станет мировым и языком Интернета.

Фото: instagram.com/nurqojadua

- Можете назвать Ваш топ-5 деятелей из истории Казахстана, кем вы восхищаетесь и почему именно они?

- Мой фокус это средневековье, от гуннов до Золотой Орды в основном. Само Казахское ханство слишком заезженно, поэтому я не особо люблю этот период истории, очень грустный. Мало воодушевляющего происходило в этот период. Мой исторический кумир - это Чингизхан, могу отметить его потомков также - Абылай хана, Кенесары хана, ещё Бату хана, Токтамыша. Это завоеватели, которые сделали многое для тюркского мира. Я сам сторонник панктюркизма. Я хочу донести людям, что тюркские народы - это один народ. Мы разделялись несколько раз в истории, но в целом у нас один язык, одна генетика, одна история. Стараюсь стирать грани между тюркскими народами и работать на объединение. Это также политическая тенденция, которую я поддерживаю.

Фото: instagram.com/nurqojadua

- Какие фильмы с исторической точки зрения точные вы бы посоветовали?

- Не существует исторических фильмов, которые бы были точны. Любой из них можно раскритиковать. Но у меня есть любимые. Это "Монгол" о Чингизхане, сериал "Марко Поло", "Лекарь: Ученик Авиценны", "Царство Небесное". Я считаю, такие исторические фильмы должны показывать культуру, быт людей, которые там жили. Но по фильмам учить историю не стоит. Ни один исторический фильм не точен полностью, даже не на 70 процентов.

- Есть мнение, что история циклична, так ли это? Знание прошлого помогает нам понять куда мы движемся в будущем?

- Если посмотреть на нашу историю, цикл длится 300 лет примерно, каждые три века повторяется одно и тоже. Я хочу, чтобы история людей воспитывала и люди извлекали из неё пользу, а не запоминали просто даты для экзамена.

- Какой главный посыл вы хотите донести?

- Я против того, чтобы заучивали имена, даты. История нужна в первую очередь, чтобы изучать уроки истории. И главный исторический урок - не нужно делиться, надо объединяться. На протяжении всей истории, когда все тюрки объединяются, мы процветаем. Как только мы делимся, что-то плохое происходит.