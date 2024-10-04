Моя страсть к боксу не позволяет остаться в стороне - Головкин выступил на Генассамблее Panam Sports

Президент НОК Казахстана, председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин принял участие в Генеральной ассамблее Panam Sports в Асунсьоне (Парагвай), где впервые выступил с речью от имени World Boxing, передаёт BaigeNews.kz.

"Для меня большая честь присутствовать на Генеральной ассамблее Panam Sports в рамках моей первой поездки в качестве председателя Олимпийской комиссии World Boxing. Бокс был важнейшей частью олимпийской программы на протяжении многих лет. Моя страсть к этому виду спорта, мой богатый опыт от олимпийца до боксера-профессионала не позволяют остаться в стороне. Верю, что общими усилиями мы сможем преодолеть текущие сложности, защитить наследие олимпийского бокса. Наша цель ясна — укреплять и поддерживать олимпийский бокс, чтобы он продолжал вдохновлять и открывать путь в большой спорт многим спортсменам", - сказал Головкин.