В Алматы запущен челлендж "Моя история Победы", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передаёт BaigeNews.kz.

В онлайн-акции активно принимают участие школьники, молодежь и жители мегаполиса, которые публикуют в социальных сетях фотографии своих родственников – участников войны или семейные архивные снимки военных лет, сопровождая их краткими историями или воспоминаниями.

Почти в каждой алматинской семье бережно хранят память о своих дедах или бабушках, будь то черно-белые фотографии, пожелтевшие письма, предметы личного пользования.

К примеру, жительница Алматы Ирина Амирова поделилась историей своих прадедов.

"В нашей семье воевали оба прадеда. Один - пехотинец, второй - сапёр. Никогда не были знакомы, но их дороги пересекались в одном - в вере в Победу. Первый вернулся домой без ноги, но с любовью к жизни. Второй пропал без вести в 1943-м под Смоленском. Его имя выбито на обелиске, и каждый май мы приносим туда цветы. Эти две судьбы - как две стороны войны: боль утраты и сила выстоять. Моя семья хранит их память, чтобы никто не забыл, какой ценой нам достался этот мир. Это и есть - моя история Победы", - говорит алматинка.

Другой пользователь соцсети Айжан Маратова рассказала историю брата ее дедушки.

"Брат моего дедушки был одним из тех, кто стоял насмерть за Ленинград. Он редко рассказывал о войне — больше молчал, и видно было, что многое оставил внутри себя. В День Победы он всегда был сдержан, но однажды, когда мы всей семьёй пришли к памятнику павшим, я увидел, как у него задрожали губы, а в глазах блеснули слёзы. Он тихо сказал, что настоящая победа - не только в освобождении городов, не только в том, что фашизм был побеждён. Победа - в том, что народ выстоял, пережил всё это страшное время… и не озлобился, не растерял в себе человека. Мне эти его слова врезались в память навсегда", - добавила она.

Алматинцы активно делятся историями своих дедов и бабушек. Именно здесь сформировались известные стрелковые-дивизии, отважно защищавших Родину.

В первые дни войны в окрестностях Алматы появились полигоны для обучения стрельбе и искусству современного боя. В 1941 году только Алматинское стрелково-пулеметное училище подготовило для армии 2429 молодых офицеров.

Из числа призывников и добровольцев была сформирована знаменитая 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Ивана Панфилова, плечом к плечу совершавшая подвиги в ключевых битвах войны.

13 августа 1942 года из Алматы на фронт отправилась 100-я стрелковая бригада. Она стала одним из первых национальных формирований.