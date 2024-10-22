"Мой успех только благодаря женщинам" - успешные казахстанские мужчины о роли женщин в их становлении

Известные казахстанские мужчины в рамках Центральноазиатского форума Be Woman рассказали о женщинах, появлиявших на их судьбу и о том, чему они их научили, передает корреспондент Baigenews.kz.

В панельной сессии "Моя мама – моя история" мужчины признались в том, что залогом их успеха стала поддержка и заложенные их мамами и супругами ценности.

Посол Италии в РК Марко Альберти рассказал, что вырос среди женщин, а его супруга научила его делиться своими планами и решениями. Мама, жена, дочь и шахиня – четыре главные женщины в жизни посла, которые многому его научили.

"Семья - это маленькая община, рабочее место - тоже община. Я считаю, что делится с женщинами своими планами и решениями – это высокий уровень. Моя дочь каждый день учит меня, что лучшее проявление любви к семье – это любить мать. Невозможно любить дочку, не любя мать. Поэтому у меня две шахини. И я очень благодарен им, потому что они научили важным вещам. У меня была шахиня женщина, и когда-то она сказала, что вы не должны менять женщину, вы должны ей дать ресурсы и возможности для того, чтобы она могла реализоваться. Я благодарен ей за этот урок, и я подчеркнул его для себя на всю жизнь, наверное, это сформировало во мне мужчину", - поделился Марко Альберти.

Хедлайнер форума стала мама Илона Маска - Мэй Маск. Кроме Илона, она вырастила еще двоих детей - дочь Тоску и сына Кимбала Маска. Раскрывая секрет воспитания своих детей, она акцентировала внимание на том, что детей следует с юных лет приучать к работе, дать им свободу выбора и позволить брать на себя ответственность.

Основатель "HR CAPITAL"", бизнес тренер, автор программы "Dream Team: Бизнес – это люди" Рифат Абдураманов согласился с мнением мамы Илона маска. Он вспомнил, что свои первые деньги заработал в раннем детстве, сдавая бутылки, тару. А кода собирал деньги и отдавал их маме, то чувствовал себя лет на 100 мудрее, метров на пять выше, и был горд тем, что я уже вносит посильный вклад в бюджет семьи. Он признался, что самую главную роль в его жизни и становлении сыграла его мать, которой невозможно было противоречить.

"Моя мама родом из Актобе, а актюбинские женщины прямые как рельсы. Поэтому там не было задней скорости. Они разворачивались и пёрли вперёд, и вот весь набор, который у меня в жизни есть и стремление к победе - это всё от мамы. Вот эти самые главные качества, которые она мне привила. Моя мама была для меня авторитетом и достаточно было одного ее взгляда, чтобы понять, что нужно делать", - поделился Рифат Абдураманов.

В целом огромную роль в его жизни сыграли именно женщины.

"Мой успех только благодаря женщинам. Не хочу сказать, что я - дамский угодник, но меня всегда в жизни сопровождали великие женщины, начиная с ажишек, моей мамы и мамы супруги. Моя супруга - вообще самый мудрый и гениальный человек на этой планете", - сказал предприниматель.

Отвечая на вопрос ведущей "правда ли, что мужчина выбирает женщину, похожу на его мать, он согласился. Когда он только встречался со своей будущей женой, то уже замечал у нее некоторые черты своей матери. А прежде, чем сделать ей предложение, познакомился с будущей тещей, чтобы понимать, "кем станет его супруга через несколько лет".

"Я не ошибся. Мой выбор - это мой главный джекпот в этой жизни. Сегодня, наверное, Илон Маск – самый счастливый человек на этой планете, потому что его мама Мэй впервые увидела столько уверенных, красивых самодостаточных и милых женщин, свободных женщин", - поделился своим мнением Рифат Абдураманов.

На судьбу основателя и генерального директора "Bilim Media Group", председателя организации YPO Kazakhstan, президента международного общества "Қазақ тілі" Рауана Кенжеханулы тоже повлияла мама. Его родители – Витима и Ватик - всегда были для него кумирами. Он живет в Астане, но каждую неделю встречается с мамой, живущей в Алматы, и после каждого разговора с ней, Рауан окрыляется, чувствуя, что я готов к новым достижениям.

"Моя мама профессор, доктор наук, родом из простого аула и тоже относительно строгая. Сейчас в свои 45 лет я понимаю, что все мои действия, вся моя деятельность - это планы моей мамы на мою жизнь. Мама расписала планы на жизнь. Сейчас я понимаю, что она всегда понимала, кем она будет, где будет жить, в какой части Алматы она будет жить. Мы – тоже часть ее плана и мы все реализовались. Это был не математический план, а веление сердца и веление души. Самое сокровенное, что может дать женщина женщине – это сила духа, интуиция, благодаря которым направлять свою семью и детей. Чем больше я познаю в жизни, чем больше узнаю людей, тем больше во мне возрастает моя любовь к моей маме", - поделился Рауан Кенжеханулы.

Продюсер телевизионных, кино и музыкальных проектов Жан Муканов в ходе своего выступления поддержал высказавшихся в том, что мужчины становятся успешными только благодаря женщинам.

"Моя мама с детства учила очень важным словам: "Жан, балам, всё, что ты сделаешь - хорошее или плохое - всегда будут говорить, что это благодаря твоей маме". Поэтому каждый мой успех, в первую очередь, благодаря её воспитанию. Когда говорят, почему мужчина плохой или хороший, часто не задумываются, что это благодаря его маме. То есть значит у него мама такая. Если говорить о женщине в целом, то я хочу сказать, что всё великое в этом мире, будь то победа или поражение, радости или трагедии, начинается с сердца женщины. Каждый мужчина, каким бы он не стал в жизни - героем или тираном, примером для подражания или разочарованиям - несёт в себе следы того, кем была его мать. Женщина закладывает основы, в которых начинается всё: и созидание и порой разрушение. Однако сегодня, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что мужчины теряют свои роли. Я всё реже вижу проявление простых, но значительных жестов уважения. Мужчины перестают открывать женщинам двери авто, помогать с сумками, уступать место. Зато всё чаще слышим о насилии, разводах и пренебрежительном отношении", - высказался Жан Муканов.

Отчасти затрагивая тему бытового насилия, которая стала так популярна в нашей стране в последние годы, Жан акцентировал внимание на том, что Казахстан находится в числе лидеров по количеству разводов, и этот факт заставляет задуматься, почему так происходит. Он уверен, что причина того, почему мужчины перестали быть мужчинами, кроется именно в воспитании. По его мнению, "мужчина - это всегда отражение своей матери, он несёт в себе её уроки и установки".

"Если он вырос сильным добрым и благородным, значит, его мама научила этому. Если же он жесток, слабый или эгоистичен - это тоже результат воспитания. Каждая мать несёт огромную ответственность за то, каким вырастет её сын. У мужчин по сути две основные роли: быть добытчиком и защитником. Но каким будет его дом, зависит от женщины, стоящей рядом с ним. Именно она задаёт моральные ориентиры, закладывает ценности, которые передадут детям. Семья - это баланс, в котором каждый имеет свою важную роль. В этом контексте я убеждён, что каждая девушка должна пройти свой путь, прежде чем создавать семью. Она должна стать самостоятельной, получить образование, реализовать свои мечты и только тогда, когда она достигнет внутренней свободы, сможет выбрать мужчину, с которым захочет строить свою жизнь. Если женщина выходит замуж слишком рано в 18 или 19 лет, что в принципе у нас часто происходит, она ещё не имеет жизненного опыта, и это может привести к тому, что её брак станет не союзом равных партнёров, а зависимостью от мужа", - считает Жан Муканов.

Со своей супругой Перизат они воспитывают троих сыновей и четырех дочерей. Они построили свои отношения на взаимоуважении, где супруге отводится женская роль, а Жану - мужская. Он уверен, что величие этого мира зависит от величия женщины.

На становление основателя холдинга мChocoFamily", члена YPO Kazakhstan Рамиля Мухоряпова тоже повлияла, в первую очередь, мама.

"Мама дала мне уверенность достаточно в таких простых моментах. Я помню, она мне сказала, что моё имя переводится как "царь", лет до 18-19, наверное, я думал, что это так, но это оказалось неправдой (смеется). Я не здоровался: очень приятно царь. Дело в другом, это давало мне какую-то уверенность, хотелось соответствовать и вести себя так. Еще она мне всегда говорила, что "родился в рубашке", имея ввиду, что я особенный. Другие ситуации тоже касались женщин. Например, когда я переходил с одной школы в другую - 105-ю лингвистическую гимназию, то в начале после перехода плохо учился. В первой четверти третьего класса мне ставили кол за диктант. Но в пятом классе учителя поменялись, и новый педагог по русскому языку и литературке поставила мне по итогам четверти пять. С ее точки зрения, я не тянул, но ей нравилось, как я активничаю, стараюсь. Мне даже представить было тяжело, что у меня вообще может быть пятёрка по русскому языку. Я помню свои эмоции тогда, выйдя в коридор, я прямо подпрыгивал, мне как казалось, что я задевал руками потолок школы. Я был нереально счастлив. Но самое главное, в этот момент я поверил, что я могу так учиться. И с тех пор я был абсолютно отличником, по всем предметам у меня были только пятёрки. Вот эту уверенность привила она мне", - поделился воспоминаниями Рамиль Мухоряпов.

В 10-м классе по инициативе одной из школьниц-активисток его назначили президентом школы, проголосовав за его кандидатуру. Такое формальное лидерство подтолкнуло Рамиля к тому, чтобы соответствовать этому званию, подстраиваться. С тех пор началась его активная общественная деятельность. Как признается бизнесмен, это стало ключевым моментом проявления лидерских качеств, которые, безусловно, ему потом пригодились в карьере. Любимой женщине – жене он тоже отводит особую роль.

"Чем более амбициозные у тебя идеи или проекты, тем на практике у тебя больнее фейлы. То есть ты падаешь с большей высоты каждый раз, и это больно. Это, конечно, остаётся за кулисами. Этого никто не видит, но на практике так происходит. И когда дома тебя встречает любимая, поддерживает – это дает опору. Если она тебя безусловно любит и верит в тебя, говоря, что "да ничего страшного, ты самый крутой, мы тебя любим, у тебя всё получится". Достаточно пару часов вот такой терапии, когда ты чувствуешь вот эту уверенность и поддержку для того, чтобы забыть про проблемы, понять сущность, потом можно идти и покорять любые высоты. Я думаю, что поддержка любимого человека бесценна. Вот это, наверное, ключевые люди в моей истории", - рассказал Рамиль Мухоряпов.

Спикеры сессии также рассказали, что помогает им добиваться успеха, что говорят им их женщины, и что они хотели услышать от любимых женщин.

По мнению Рифата Абдурахманова, казахстанские женщины - одни из самых свободных в мире, самые свободные из женщин Востока. К женщинам с казахской ментальностью он относит всех казахстанских женщин, родившихся тут и вобравших особую культуру страны.

"Особенно те женщины, которые являются предпринимателями. Это офигенно многозадачные менеджеры. У них дома хозяйство, оно в полном порядке. Супруг ухожен. Дети в полном порядке. А еще есть бизнес. Я мало видел мужчин, которые бы могли бы это всё так грамотно и гармонично организовать. Спасибо вам, дорогие женщины. Откуда это? Это наша культура. Мы кочевой народ. Когда народ кочует, каждый человек - это отдельная боевая единица. Мы от врагов отбивались все вместе, враги нападали, мы арбу переворачивли, женщины из лука стреляли не хуже, чем мужчины. Все тяготы они с нами вместе переносили. Отсюда это уважение глубокое уважение к женщинам. Такая даже игра у нас есть кыз куу. Девушка скачет на коне, мужчина должен её догнать и поцеловать. Если не поцеловал, то в обратную сторону она с камчой его догоняет. Покажите мне, пожалуйста, такие национальные игры у других народов. То есть свобода наших женщин она в крови", - отметил Рифат Абдурахманов.

Он также затронул тему бытового насилия, считая, что казахские мужчины (под казахскими он имел ввиду все национальности) самые счастливые, потому что у них "такие женщины, на которых не то, что замахнуться даже косой взгляд кинуть нельзя".

"Надо ввести административное правонарушение, если ты косо на женщину смотришь. И тогда мы раз и навсегда от косоглазия избавимся. Снесем лепту в здоровье мужчин. Они будут всегда смотреть прямо. Так вот наших женщин надо холить, лелеять, уважать обожать и не мешать", - пошутил предприниматель.

О женщине Центральной Азии высказал свое мнение и Марко Альберти. Он и его супруга считают, что женщины ЦА очень сложные – понимая сложность реальности, в которой мы живем, они остаются сильными.

"Если они хотят что-то получить, то они просто идут и получают это. Но в то же время они очень гибкие, для Европы это не характерно. Там у женщин не хватает. В Казахстане самые лучшее лучшие друзья для женщин - женщины. Те ролевые модели, которые я сегодня видел, точки отсчёта для нового поколения, на которые нужно обратить внимание. Но самый страшный враг для женщин - это тоже женщины. Если у женщины не положительная ролевая модель, то она худший враг для женщины. Я считаю, что Казахстану нужны женщины для того, чтобы построить новый Казахстан, про который говорил президент Токаев. Но парадокс в том, что для того чтобы построить новый Казахстан, нужно вернуться в древний Казахстан. Потому что в кочевой культуре было большое уважение к женщинам. Я был в древнем Отраре. Там на камне написано, что роль женщины в древнем обществе была огромная. Так вот нужно возродить эти ценности древней кочевой культуры", - высказался о роли казахской женщины посол Италии в РК.

Вот такую роль женщинам отводят самые успешные мужчины нашей страны.