Во время главного судебного разбирательства по делу об убийстве подростка Шерзата Полата его бабушка Жумабике Кадирова выступила с эмоциональным заявлением. Женщина рассказала, что её сын Нурканат перед смертью просил простить одного из участников конфликта – 16-летнего Думана Ыскака, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мама, мы не вернём Шерзата. Но давай не ломать жизнь этому парню. Я прощаю", - привела она слова сына.

По её словам, она также простила обвиняемого.

"Пусть Аллах сам решит. Есть страшное проклятие – "пусть тебе вернётся через Аллаха". Потому что, как это вернётся - знает только Он. Мы молчим, терпим. Но вы, судья, поступите по совести", - сказала женщина, сдерживая эмоции.

Ранее бабушка погибшего заявила, что группа, участвовавшая в трагических событиях, действовала с заранее подготовленным умыслом.

Кроме того, она со слезами на глазах сказала, что воспитывала Шерзата с малых лет и была ему как вторая мать. По её словам, внук не был агрессивным и не лез в драки.

17 апреля в ходе заседания суда был определён порядок выступления сторон.

Сначала слово предоставят стороне потерпевших. После этого в процессе выступят свидетели и сами подсудимые с последним словом.

Судья подчеркнул, что все участники процесса будут заслушаны в полном объёме.

Ранее подсудимым задали вопрос, признают ли они свою вину и согласны ли с предъявленным обвинением.

Прокурор накануне зачитала, от чего скончался Шерзат Полат.

Также были озвучены подробности обвинений против девяти фигурантов дела.

Ранее адвокаты подсудимых и потерпевшие обратились с просьбой перенести место судебного заседания в СИЗО в Алматы. Судья отказал в данном вопросе.

Кроме того, адвокат пожаловался на ущемление прав родителей обвиняемых.

Между тем, судья Ержан Жанузаков попросил участников воздержаться от интервью СМИ.

Уголовное дело рассматривается по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Республики Казахстан, включая статьи 99, 188, 293 и 434, касающиеся особо тяжких преступлений, совершённых группой лиц.