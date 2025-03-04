Мой доход уменьшился почти в два раза – глава холдинга "Байтерек"
По его словам, система оплаты труда строго регламентирована государственными нормами.
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Национальные компании в Казахстане часто воспринимаются как непрозрачные структуры с высокими зарплатами и низкой отдачей для экономики. Однако, по словам председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Рустама Карагойшина, это предубеждение связано с тем, что данные компании работают на средства налогоплательщиков и имеют значительное влияние на экономику страны, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Ранее национальные компании действительно пользовались основными ресурсами, и многие государственные программы реализуются через них. Однако если говорить о зарплатах, то я сам пришел из частного сектора и могу сказать, что мой доход уменьшился почти в два раза", - отметил Карагойшин.
По его словам, зарплаты в национальных компаниях не превышают уровень коммерческого сектора. Более того, выплаты регулируются специальными постановлениями, а система премирования жестко привязана к показателям эффективности.
"Максимальная премия - это шесть окладов, но получить ее может только сотрудник с идеальной дисциплиной и полным выполнением KPI, которые ставит государство", - пояснил Карагойшин.
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