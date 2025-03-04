Национальные компании в Казахстане часто воспринимаются как непрозрачные структуры с высокими зарплатами и низкой отдачей для экономики. Однако, по словам председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Рустама Карагойшина, это предубеждение связано с тем, что данные компании работают на средства налогоплательщиков и имеют значительное влияние на экономику страны, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Ранее национальные компании действительно пользовались основными ресурсами, и многие государственные программы реализуются через них. Однако если говорить о зарплатах, то я сам пришел из частного сектора и могу сказать, что мой доход уменьшился почти в два раза", - отметил Карагойшин.

По его словам, зарплаты в национальных компаниях не превышают уровень коммерческого сектора. Более того, выплаты регулируются специальными постановлениями, а система премирования жестко привязана к показателям эффективности.