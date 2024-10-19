"Мой девиз: нужно прожить одну жизнь, а спасти – тысячу" – павлодарский спасатель

Эти герои не носят плащей. Но достают раненых из покорёженных машин, выносят газовые баллоны из горящих зданий и погружаются в ледяную воду, чтобы достать провалившихся под лёд детей. В свой праздник павлодарские спасатели рассказали корреспонденту BaigeNews.kz, как работали в Майкаине, затопленном Заречном и выезжали на жуткие ДТП на трассах.

В январе 2024 года в Павлодарской области произошла трагедия: вблизи шахты майкаинского рудника случился обвал грунта. Под землёй оказался автобус с людьми. Двоих погибших нашли почти сразу, последнего – спустя семь месяцев. С самого начала на месте работали спасатели. С такой ситуацией они столкнулись впервые.

"Первым на разведку спустился я по натянутой переправе, потом спустился ещё один сотрудник из Экибастуза Рустам Мулдагалиев. Внизу мы обнаружили двоих человек, но уже без признаков жизни. В общей сложности я приезжал туда дважды, работали по 15 дней. Это было опасно, потому что обрушение продолжалось постоянно, грунт ещё двигался, камни падали. Особенно сильно обрушение шло в первые два дня. В Казахстане с таким столкнулись впервые, на месте решалось, как страховать друг друга, как правильно действовать", – рассказал спасатель Рашид Жигер.

Весной спасатели столкнулись с новым бедствием – паводки. Сильнее других регионов пострадала Северо-Казахстанская область, поэтому павлодарцы отправились на помощь соседям. Они круглосуточно сооружали дамбы и эвакуировали жителей Заречного на окраине Петропавловска.

Среди тех, кто пришёл на помощь, был и Алексей Степанов, фельдшер Центра медицины катастроф.

"Никто не хотел эвакуироваться, не верили. Некоторые реагировали агрессивно: "Зачем вы приехали? Панику наводите, всё равно ничего не будет, вода дальше огородов не пойдёт". Но через 2-3 дня вода начала затапливать дома. В школе, которая стояла на возвышенности, вода поднялась до второго этажа. Мы работали на месте, помогали людям, в основном жителям требовалась психологическая поддержка – людям, которые потеряли кров, лишились вещей. Травм среди мирного населения почти не было, но я оказал помощь троим спасателям, которые пострадали при эвакуации животных. Собаки были сильно напуганы и, когда их вытаскивали, некоторые кусали спасателей", – рассказал Алексей Степанов.

Алексей в медицине уже 12 лет, был ассистентом хирурга в районной больнице, работал на скорой помощи. Последние семь лет спасает жизни в составе бригады Центра медицины катастроф.

"У меня уже лет десять такой девиз: нужно прожить одну жизнь, а спасти – тысячу", – говорит медик.

Однако "большая вода" и трагедия в Майкаине – не то, что случается каждый день. Обычные будни спасателей – это ДТП, пожары, дети, которые случайно закрылись изнутри, без вести пропавшие.

Главный спасатель оперативно-спасательного отряда Максим Стец признаётся: готовы ко всему, привыкнуть в этой работе нельзя только к детским смертям, когда помочь уже ничем нельзя.

Максим – водолаз-спасатель. Он и его коллеги спасают тонущих и ищут тех, чьи жизни унесла река. При этом видимость в Иртыше практически нулевая, максимально – 30 сантиметров, работают на ощупь.

"На моём первом вызове обнаружили тело девушки. Она бросилась с моста из-за того, что не сдала сессию", – рассказывает спасатель.

Историй счастливого спасения не меньше. Не раз Максиму приходилось спасать детей, снимая их с тонкого льда.

"Напротив нашей спасательной станции – пляж. Когда лёд уже начинает сходить, всегда находятся любители там прогуляться. Один год, во время оттепели, мы с напарником шестерых детей спасли. Они шли, проваливались, мы их доставали из прорубей, передавали родителям", – вспоминает Максим Стец.

Один из частых поводов к вызову – ДТП. Во время аварий на трассе самая сложная часть достаётся медикам, которые приехали первыми. Им нужно рассортировать пациентов по тяжести состояния: даже если рядом плачет ребёнок, нужно мыслить трезво. Первыми помогают "тяжёлым", а пациент со сломанной ногой может немного подождать.

В отличие от обычной скорой, в составе бригады Центра медицины катастроф есть психолог, который может помочь человеку в состоянии сильного стресса.

"У нас ещё есть два трассовых пункта, там в составе бригады – спасатель. Это очень важно при крупных ДТП, потому что пассажир может быть зажат в машине. Это в фильмах всё красиво, а в жизни эту дверь хоть задергайся, или попробуй вытащи человека через окно, когда он весь "переломанный". Очень выручает в таких ситуациях спасатель с оборудованием, с пневмоножницами, пневморазъёмником", – говорит врач Центра медицины катастроф Владимир Малыхин.

Кажется, что за годы работы спасатели видели всё. Но некоторые вызовы способны удивить даже их.

"Лобовая авария, две машины и восемь пострадавших. Все переломаны, все с сотрясением головного мозга, одним из симптомов которого может быть ретроградная амнезия, когда человек не помнит последние события. Просто редчайший случай, но так было у всех восьми пострадавших. Полицейским нужно было составить схему аварии, а никто не помнит, куда ехали, не помнят даже – в город или из города. Мы с коллегами накладываем шины и тут замечаем, что полицейские страшно забегали, с фонарями что-то ищут. Выяснилось, что вроде как в машине был ребёнок и мог вылететь во время столкновения. Мама, когда её вытащили из машины, не могла вспомнить точно, был ребёнок с ними или нет. Оказалось, нет. Вот такой интересный случай", – поделился Владимир Малыхин.

В этом году павлодарские спасатели в подмогу получили новое оборудование: автомобили повышенной проходимости, квадроцикл, газоанализатор, промышленный квадрокоптер с тепловизором, чтобы быстрее определять очаг пожара и искать пропавших в степи и у водоёмов.

"Тойота" будет задействована на дорожно-транспортных происшествиях на трассах в радиусе 100-150 километров. Квадроцикл нужен для поисковых работ на бездорожье. Также есть автомобиль "Байкал", вездеход. Это примерно как трэкол: машина не проваливается, может идти по глубокому снегу", – показывает технику Мухаммед-Канапия Абдуалиев, руководитель аварийно-спасательного отряда.

Также накануне в одной из пожарных частей города появился памятник огнеборцам.

Напомним, 19 октября казахстанские спасатели и пожарные отмечают профессиональный праздник. В этот день они просят павлодарцев всего об одном подарке: не игнорировать предупреждения о мерах безопасности, не рисковать собой и близкими.

Фото: Рахиля Рыспеккызы