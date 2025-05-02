  • 2 Мая, 08:40
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Мотоциклист разбился насмерть в Мангистау

Личность погибшего устанавливается.

Сегодня, 08:33
АВТОР
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Мотоциклист разбился насмерть в Мангистау Сегодня, 08:33
Сегодня, 08:33
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1 мая на автодороге Жетыбай – Жанаозен в Мангистауской области произошло смертельное ДТП, передаёт BaigeNews.kz. По предварительной информации, мотоциклист не справился с управлением, вылетел с проезжей части и на большой скорости врезался в дорожное ограждение.

Удар оказался фатальным - водитель погиб до прибытия экстренных служб. Личность погибшего устанавливается.

Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 345 УК РК - нарушение правил дорожного движения. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

По информации полиции, в этот период на трассе наблюдались неблагоприятные погодные условия, однако окончательные причины аварии будут установлены по итогам расследования.

Ранее мы сообщали, что смертельное ДТП произошло на трассе близ Астаны.

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