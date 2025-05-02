Мотоциклист разбился насмерть в Мангистау
Личность погибшего устанавливается.
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1 мая на автодороге Жетыбай – Жанаозен в Мангистауской области произошло смертельное ДТП, передаёт BaigeNews.kz. По предварительной информации, мотоциклист не справился с управлением, вылетел с проезжей части и на большой скорости врезался в дорожное ограждение.
Удар оказался фатальным - водитель погиб до прибытия экстренных служб. Личность погибшего устанавливается.
Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 345 УК РК - нарушение правил дорожного движения. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.
По информации полиции, в этот период на трассе наблюдались неблагоприятные погодные условия, однако окончательные причины аварии будут установлены по итогам расследования.
Ранее мы сообщали, что смертельное ДТП произошло на трассе близ Астаны.