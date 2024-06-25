Мотоцикл столкнулся с мопедом в ЗКО: погиб подросток

Подросток погиб после столкновения мопеда и мотоцикла в ЗКО. Ещё трое несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.

По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, авария произошла в поселке Переметное.

Водитель мопеда Alpha Samurai не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с мотоциклом.

Пострадавшими оказались подростки - 2006, 2007 и 2008 годов рождения. Двоих с различными травмами доставили в районную больницу, а позже в сопровождении медработников транспортировали в областную детскую многопрофильную больницу.

“Пациент 2006 года рождения поступил в медучреждение в тяжелом состоянии. На вторые сутки он скончался. Подросткам 16 и 17 лет назначили амбулаторное лечение. Ещё один 16-летний пациент прооперирован. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Он находится в отделении травматологии”, - сообщили в управлении здравоохранения региона.

Полицейские назначили экспертизы и проводят расследование.