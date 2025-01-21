Природоохранная полиция Алматинской области выявила факт загрязнения воды в Капшагайском водохранилище. Житель прибрежной зоны вылил в водоём моторное масло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Собраны доказательства нарушения, материалы переданы в департамент экологии для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.

За загрязнение водоёмов нарушителю грозит штраф до 160 МРП, общественные работы до 160 часов или арест до 40 суток.