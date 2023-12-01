Мостовой кран упал на комбинате в Темиртау

Вчера в Листопрокатном цехе города Темиртау произошло падение мостового крана. Никто из работников комбината не пострадал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Как отметили в пресс-службе металлургического комбината, мостовой кран находился в исправном состоянии.

Пострадавших в результате падения крана нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

"На участке подготовки слябов, из-за нарушения целостности строительной подкрановой балки по ряду Н., оси 80-82 произошло одностороннее боковое падение мостового крана 1998 года выпуска", - говорится в сообщении.

Расследование будет проводиться предприятием и классифицируется как инцидент, в связи с тем, что произошло повреждение строительных конструкций здания, а мостовой кран находился в исправном состоянии.