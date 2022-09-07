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Сегодня, 08:12
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Мост в Конго рухнул во время церемонии его открытия
В Конго рухнул пешеходный мост прямо во время торжественной церемонии его открытия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Mandy News.
Конструкция высотой около двух метров обрушилась вместе со стоящими на ней людьми, торжественно открывающими этот объект. Мост даёт слабину ровно в тот момент, когда женщина перерезает красную ленточку.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. После обрушения местные жители и военные помогли гостям спуститься с разрушенного моста на землю.
Видео: twitter.com/MandyNews_
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