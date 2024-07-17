Мост ушел под воду и оставил сельчан без кормов на зиму в Павлодарской области

Жители села Коктас рискуют остаться на зиму без кормов для скота из-за понтонного моста, который утонул. Годом ранее, говорят жители, из-за засухи уже пришлось расстаться с частью животных, а сейчас причиной может стать просто невозможность попасть на сенокосный остров. Переправа в аварийном состоянии уже не первый год, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Глава рыбного хозяйства Владимир Кузьмин хоть и не сильно нуждается в сенокосных угодьях, но переживает за проблемы с электричеством и частые пожары. Попасть на остров можно только по понтонному мосту. А на том берегу линии электропередач. В случае поломки проехать к ним будет невозможно. Возгорания в летний период здесь также привычное явление.

"В старые времена до строительства Ермаковской ГРЭС Иртыш здесь был очень мелкий, пески были, и наши старики спускались на тракторах, на машинах летом, когда сенокос и выезжали прям по Иртышу. Когда построили Ермаковскую ГРЭС, они построили небольшой деревянный мост и пользовались им. Потом он сгнил. Когда ГРЭС начала работать, директора нашего совхоза уговорили построить здесь понтонный мост, стоял он лет 10-15", - говорит глава рыбного хозяйства Владимир Кузьмин.

Сгнивающие мосты меняли, но проблема спустя годы вновь обострялась. Нынешняя переправа, которая также ушла под воду, просуществовала примерно полтора десятка лет.

"На этом мосту хорошо ездили, но за ним тоже надо было ухаживать. Вытаскивать, красить, все делать, чтобы он не гнил. На весну его отпустят, потом его подтянут к берегу и так он стоял, пока не сгнил. Вот, пожалуйста, результат. А на этот остров очень сложно попасть, наши люди наполовину, наверное, скот убавили, потому что дорого обходится. Попробуй на тот берег съезди, накоси, в прошлом году еще засуха была, люди почти весь скот продали", - добавил Владимир Кузьмин.

Проблема аварийного моста коснулась как больших крестьянских хозяйства, так и владельцев частных подворий. Люди отчасти высказываются в защиту акима сельского округа. Говорят, сейчас нужно принимать кардинальное решение, но полномочий на уровне села не хватает.

"Чтобы мы в другие годы не могли туда проехать, такого не было. Акимат его латает, но латать старые дыры постоянно невозможно. Может быть нас услышит областной акимат... Здесь нужно поставить более надежную конструкцию, постоянную, чтобы у людей был доступ туда. Проблема я не знаю в чем, в финансировании, в чьем-то равнодушии, в нашей бюрократии. Надо помочь нашему акиму поставить здесь постоянный мост", - говорит жительница села Коктас Марина Смирнова.

Решать проблему переправы приходится и крупным крестьянским хозяйствам. Глава одного из местных ТОО Аскар Бимаганов говорит, летом он полноценно включается в эту работу, поскольку надеяться на кого-то нет смысла. На острове через Иртыш у него порядка 400 гектаров земли. Он так же считает, что возведение постоянного моста просто необходимо.

"Ситуация немного сложная, из-за того что в этом году был высокий подъем воды. Мы каждый год, пропуская лед, могли регулировать его движение. Один конец (моста – прим.авт.) отпускали, чтобы лед проходил и потом его восстанавливали, но, к сожалению, в этом году нам это не удалось. Второй конец отцепился и на сегодняшний день наш понтон находится в плачевном состоянии. Три секции наверху и по краям затонуло с одной стороны две секции, с другой стороны три секции. Каждый год мы прилагаем максимальные усилия. Собираются местные ребята, подрядная организация в том году была, мы в прошлом году успешно мост отремонтировали", - рассказал глава крестьянского хозяйства Аскар Бимаганов.

Во многом разбираться действительно приходится акиму сельского округа. На связи с местными жителями Амангельды Рустемов находится постоянно, и признает, что мост уже в аварийном состоянии.

"На протяжении четырех лет мы устанавливаем этот понтонный мост для сенокоса, чтобы жители свой скот могли обеспечить сеном. В этом году в связи с полным износом понтонный мост затонул. Вместе с тем, мы 3 июля попробовали потянуть его на берег, отремонтировать, но сил не хватило. После мы собирали комиссию и решили привлечь наши градообразующие предприятия "Аксу су арнасы" и "Теплосервис Аксу", плюс наши крестьянские хозяйства. Попробуем мост вытащить, отремонтировать и по крайней мере в этом году обеспечить проезд нашего населения на тот берег", - рассказал аким сельского округа им. К. Камзина города Аксу Амангельды Рустемов.

В дальнейшем чиновники все же рассматривают возможность строительства стационарного моста. В этом году объявили конкурс на разработку проектно-сметной документации. Выделили на это 4 с половиной миллиона тенге, то есть после получения этого документа, прохождения госэкспертизы в 2025 году есть надежда приступить к работе. Но тут стоит учесть финансирование: будет ли оно обеспечено, учитывая, что подобные проекты дорогостоящие.