"Мост между Востоком и Западом"- эксперт из Армении о Казахстане и МФА

Фото: Акорда

В столице проходит Международный форум Астана по вопросам мирового порядка, безопасности, конфликтов и энергетики. Это исключительный по своему роду формат в Евразийском пространстве, который предоставляет возможность разным странам, политикам, экспертам и представителям различных сфер жизнедеятельности современного общества открыто обсудить важнейшие вопросы современного и быстроменяющегося мира. Таким мнением в рамках форума поделился представитель Армении, журналист Геворг Меликян, передаёт BaigeNews.kz.

Количество глобальных проблем и вызовов в современном мире не уменьшается. Такого рода форумы нужны всем странам, которые заинтересованы в установлении устойчивого мира, сотрудничества, взаимовыгодных отношений, предсказуемости, стабильности и безопасности, считает Меликян.

"Международный Форум Астана является хорошей площадкой, которая нацелена на установление контактов, укрепление взаимодействий между разного рода акторами и углубление эффективного и многостороннего диалога, особенно в контексте возрастающей поляризации в системе международных отношений, продолжающегося стратегического соперничества между державами, которое постепенно превращается или уже превратилось в настоящее противостояние и противоборство, а также на способствование мирного разрешения множества конфликтов, некоторые из которых всё ещё легитимизируют применение силы", - сказал представитель Армении.

По его мнению, содействуя диалогу, обмену опытом и содружеству, форум, параллельно с ООН, ОБСЕ, может стать альтернативной площадкой и помочь найти инновационные, нестандартные, но одновременно и практические решения.

Геворг Меликян также отметил, что Казахстан позиционирует себя как мост между Востоком и Западом со времён древнего Шёлкового пути.

"Стратегическое географическое положение в самом сердце Евразии и его авторитет в качестве наводчика мостов на международной арене играют значительную роль. Астана стремится материализовать своё геостратегическое положение также через создание важных глобальных форумов и площадок, для активного способствования международному миру, безопасности и стабильности посредством своей внешней политики, поддерживая позитивные отношения со всеми странами и укрепляя собственное независимое положение в мире", - считает он.

Внешнюю политику Казахстана в рамках форума журналист охарактеризовал стремлением к мирному сосуществованию, международному сотрудничеству и диалогу.

"Казахстан позиционирует себя как нейтральное и миролюбивое государство, активно осуществляющее дипломатические усилия для преодоления конфликтов и нахождения компромиссных решений. Страна также стремится к развитию мультиполярного мира и созданию благоприятных условий для экономического и социального развития всех государств. Внешняя политика Казахстана также характеризуется активным участием в региональных и международных организациях, а также поддержкой инициатив, направленных на укрепление международной безопасности, сотрудничество в области энергетики и устойчивого развития", - отметил Геворг Меликян.

Для него также важно укрепление отношений между Арменией и Казахстаном как в двусторонних, так и во многосторонних форматах.