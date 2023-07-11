Мост через Есентай в Алматы расширят до восьми полос

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Мост через реку Есентай в Алматы расширят. Обследование объекта, расположенного по проспекту аль-Фараби выявило, что он находится в аварийном состоянии. Об этом в ходе пресс-тура рассказал руководитель Управления городской мобильности Сагындык Телибаев, передаёт BaigeNews.kz.

Для того чтобы на мосту не было пробок, количество полос увеличат с шести до восьми - по четыре в двух направлениях.

Расширят мост за счёт новых отдельных мостовых сооружений для пешеходов и велосипедистов. До реконструкции пешеходы передвигались по мосту. Это было небезопасно, учитывая, что скорость движения по проспекту аль-Фараби составляет 80 километров в час.