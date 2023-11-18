Мост через Бухтарминское водохранилище и больница в Риддере: о чём ещё говорили на совещании в Правительстве
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Меры по исполнению поручений премьер-министра страны Алихана Смаилова, которые он дал во время рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область в начале октября, теперь рассмотрели на совещании в Правительстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Прозвучали вопросы реконструкции Кандысуйского и Уйденинского водохранилищ, а также межхозяйственных и внутрихозяйственных каналов на орошаемых землях региона.
Премьер-министр подчеркнул, что в целом по республике требуется реконструировать большое количество водохранилищ, поэтому эту работу нужно вести поэтапно. В первую очередь следует делать акцент на самых приоритетных проектах.
На совещании также рассмотрены вопросы строительства моста через Бухтарминское водохранилище, проведения ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского и местного значения, подведения дорожной инфраструктуры к объектам туризма.
Вместе с тем участники обсудили строительство оптово-распределительного центра "Алтай", многопрофильного больничного комплекса с поликлиникой в городе Риддер.
Кроме того, затронуты вопросы привлечения инвесторов в горно-металлургический комплекс, улучшения существующих гидроэлектростанций и строительства новых малых станций, обеспечения контроля за ходом ремонтных работ на теплоисточниках и ряд других.
Премьер обозначил необходимость обеспечить своевременную реализацию всех запланированных проектов.
"Поручаю с заинтересованными госорганами обеспечить работу по восстановлению Маркакольского и Катон-Карагайского районов. Совместно с акиматом усилить межведомственное взаимодействие для своевременного и качественного исполнения всех поручений", — заключил он.
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