Мост через Бухтарминское водохранилище и больница в Риддере: о чём ещё говорили на совещании в Правительстве

Меры по исполнению поручений премьер-министра страны Алихана Смаилова, которые он дал во время рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область в начале октября, теперь рассмотрели на совещании в Правительстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прозвучали вопросы реконструкции Кандысуйского и Уйденинского водохранилищ, а также межхозяйственных и внутрихозяйственных каналов на орошаемых землях региона.

Премьер-министр подчеркнул, что в целом по республике требуется реконструировать большое количество водохранилищ, поэтому эту работу нужно вести поэтапно. В первую очередь следует делать акцент на самых приоритетных проектах.

На совещании также рассмотрены вопросы строительства моста через Бухтарминское водохранилище, проведения ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского и местного значения, подведения дорожной инфраструктуры к объектам туризма.

Вместе с тем участники обсудили строительство оптово-распределительного центра "Алтай", многопрофильного больничного комплекса с поликлиникой в городе Риддер.

Кроме того, затронуты вопросы привлечения инвесторов в горно-металлургический комплекс, улучшения существующих гидроэлектростанций и строительства новых малых станций, обеспечения контроля за ходом ремонтных работ на теплоисточниках и ряд других.

Премьер обозначил необходимость обеспечить своевременную реализацию всех запланированных проектов.