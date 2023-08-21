Москвичам показали казахское кино

В Москве в рамках проекта "Дни зарубежного кино" прошел показ казахстанских художественных фильмов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

В течение трех дней, с 18 по 20 августа, столичный кинотеатр "Иллюзион" показал московскому зрителю пять картин: "Шал/Старик" Ермека Турсунова, "Жанғақ тал/Ореховое дерево" Ерлана Нурмухамбетова, "Мұқағали" Болата Калымбетова, "Жаужүрек мың бала/Войско мың бала" и "Анаға апарар жол/Дорога к матери" Акана Сатаева.

Все фильмы показаны с синхронным закадровым переводом.

Событие организовано "Роскино" при поддержке минкультуры России в рамках проекта "Дни зарубежного кино". На все киносеансы был открыт бесплатный вход.