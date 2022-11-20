Москва, Токио, Сеул - казахстанцы голосуют в разных уголках Земли

С самого утра, 20 ноября, казахстанцы, находящиеся за границей, голосуют на президентских выборах, передает BaigeNews.kz. Первыми избирательные участки открылись в Японии и Корее - в 07.00 часов по местному времени, в 04:00 - по казахстанскому.

Первым казахстанцем, проголосовавшим в городе Токио на выборах, стал предприниматель Сырымбек Тау, сообщили в пресс-службе МИД РК.

"Думаю, что участие в выборах - долг каждого гражданина перед государством. Мы, делая свой выбор, должны активно участвовать в государственном деле. Считаю, что каждый должен внести свой вклад в устойчивое развитие и укрепление нашего государства. Вот поэтому, сегодня, будучи предпринимателем и находясь в Токио, я отдаю свой голос за будущее страны", - поделился казахстанец.

В столице Южной Кореи на участок №258 первым прибыл Юрий Цой который проживает в город Сеул более пяти лет и занимается предпринимательской деятельностью.

"Я всегда активно слежу на новостями в Казахстане и вижу положительные изменения в стране. Поэтому сегодня решил проголосовать на выборах президента Республики Казахстан", - отметил бизнесмен.

Начали свою работу участки для голосования в городах Пекин, Шанхай, Гонконг, Сингапур, Куала-Лумпур, Улан-Батор. Также открылись избирательные участки в городах Джакарта и Бангкок, Омске, Бишкеке, Дели, Ташкенте, Ашхабаде, Исламабаде и Душанбе.

На Ближнем Востоке открыли свои двери для голосующих избирательные участки в Абу-Даби, Дубай, Маскате.

Заработали участки для голосования в Ереване, Баку, Астрахани, Тбилиси, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Тегеране, Эр-Рияде, Джидде, Аммане и Дохе.

Напомним, в Казахстане сегодня проходят внеочередные президентские выборы.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шесть кандидатов в президенты Казахстана:

Касым-Жомарт Токаев - от партий "Аманат", "Ак жол" и Народной партии Казахстана;

Жигули Дайрабаев - от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл";

Каракат Абден - от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников";

Cалтанат Турсынбекова - Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол" ("Казахские матери – дорога к традициям");

Мейрам Кажыкен – от республиканского объединения профсоюзов "Аманат";

Нурлан Ауесбаев – от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП).