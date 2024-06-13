Московская биржа попала под санкции США: что это значит для Казахстана?

Московская биржа попала под санкции США. Сразу после этого биржа объявила о приостановке торгов по долларом и евро с 13 июня. Что значат эти санкции для казахстанского финансового рынка, выясняла корреспондент BaigeNews.kz.

В России к такому сценарию были готовы: Центральный банк еще в прошлом году заявлял, что находится в состоянии постоянной готовности к возможному усилению санкций. А участники финансового рынка России знали, что рано или поздно Мосбиржа всё равно попадёт под санкции. Поэтому серьёзной паники после заявления Минфина США у соседей не было. Достаточно спокойно эту новость воспринял и казахстанский финансовый рынок. Никакой паники и ажиотажа, по крайней мере, сейчас не замечается. Это видно по курсу валют, где не произошло какого-то серьёзного обвала. Во всяком случае, пока.

Казахстанский экономист Андрей Чеботарёв уверен, что и в будущем не произойдёт какого-либо влияния санкций против Мосбиржи на Казахстан и его финансовый рынок.

"Мосбиржа – миноритарный акционер. Это просто усложняет работу биржи KASE, её развитие, контракты с иностранными компаниями. В её интересах как можно скорее избавиться от такого токсичного акционера. Но ни на Казахстан, ни на валюту это не повлияет. Поскольку Мосбиржа владеет всего 13%. Это не накладывает никакие ограничения и санкции на нашу биржу. Поэтому всё продолжает работать в штатном режиме. Ждём новостей как, когда, кому и на каких условиях будет или не будет выкупаться доля санкционного акционера и что планирует делать биржа дальше. Самое главное – сейчас всё работает", - сказал экономист.

Он добавил, что рубль, как и раньше, продолжает торговаться на казахстанской бирже. А отношениям РФ и Казахстана ничего не угрожает.

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев также отмечает, что обычные казахстанцы, скорей всего, санкции против Мосбиржи не заметят, кроме тех, кто непосредственно работал и торговал на Мосбирже. Массово каких-то больших и серьёзных проблем Бейсембаев не видит.

Казахстанцев волнует, как теперь будет определяться соотношение "рубль – тенге", если адекватного курсообразования больше нет. По словам финансового аналитика, определённые сложности в этом плане будут. Но и они не будут катастрофическими и серьезными.

"Возможно, будет придуман какой-то механизм определения и расчетов клиринга между собой, потому что Россия является крупнейшим торговым партнёром Казахстана. В этом смысле довольно большая торговля идёт в национальных валютах – тенге и рублях. Расчёты ведутся на базе определения курса "рубль – тенге". Но сам рубль определялся через установление курса по "доллар – тенге" и "рубль – тенге". Теперь "рубль – доллар" отвалился, его больше нет. Что теперь будет? Как они будут определять, насколько тот или иной курс будет справедливым и адекватным нынешним рыночным реалиям? Это вызывает очень много вопросов. Российская сторона должна будет предложить новый механизм. Посмотрим, как этот механизм теперь будет работать. Определённо это проблемы", - сказал Бейсембаев.

Банк России сообщил, что сделки с валютами продолжатся на внебиржевом рынке. В частности, стало известно, что для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю будет использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Арман Бейсембаев не видит в этом решении положительного исхода. По его словам, в конечном итоге у Центробанка России не останется иного выбора, кроме как директивно устанавливать курс от себя. Банки отталкиваясь от этого курса уже будут торговать, покупать или продавать между собой теми или иными валютами.

Аналитик предсказывает, что из-за трудностей с поступлением в Россию инвалюты – долларов и евро, там начнёт работать так называемый "чёрный" рынок валюты.

"Валюта будет поступать в Россию, так или иначе. Но эта валюта будет сильно дороже. Стоимость конвертации будет очень дорогая. В конечном итоге, я полагаю, это приведет к тому, что в России может возникнуть серый или даже черный рынок валюты. Я не думаю, что это произойдет сразу и мгновенно. Но с течением времени эта разница будет только увеличиваться. Черный рынок будет расти и развиваться. Официальный курс будет всё больше и больше отрываться от каких-то своих реальных значений. Экономическая ситуация на месте не стоит, она тоже идёт в какую-то сторону – либо хуже, либо лучше. Если Центробанк не сможет адекватно на это ответить, вовремя улавливать изменяющиеся обстоятельства, это приведет к тому, что на чёрном рынке доллар будет стоить в несколько раз дороже, чем на официальном рынке", - поделился своими прогнозами финансовый аналитик.

Аналитик рассказал, что будет с акциями Мосбиржи в казахстанской бирже KASE.

"До начала войны эту долю Мосбиржа планировала увеличить с последующими планами по синхронизации фондовых площадок и созданию единого фондового рынка на территории Евразийского союза. С началом войны эти процессы были заморожены. Теперь эти планы под большим вопросом. Теперь будет решаться, насколько безопасно оставлять Мосбиржу в акционерах KASE. Есть вероятность, что эту долю казахстанская сторона постарается выкупить и избавиться от токсичного акционера в составе", - сказал финансовый аналитик.

Между тем, в Казахстанской фондовой бирже сообщили, что по состоянию на 1 июня 2024 года Московской бирже принадлежит 13,1% размещенных акций KASE.