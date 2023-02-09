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  • Мошенницу, "купившую" рыбу и фрукты на 7 млн тенге, задержали в Актау
polisia.kz Сегодня, 15:59
235
Сегодня, 15:59
235
Фото: polisia.kz

Мошенницу, "купившую" рыбу и фрукты на 7 млн тенге, задержали в Актау

На западе страны полицейские задержали аферистку, обманувшую актаусцев почти на семь миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Жители города Актау обратились с заявлением в управление полиции в отношении мошенницы, которая, представившись индивидуальным предпринимателем, впоследствии обманула их.

Аферистка, войдя в доверие потерпевших, взяла у них фрукты и рыбу, но деньги за данные продукты не заплатила. Общий ущерб потерпевшим составляет 6,9 миллиона тенге.

Сотрудниками криминальной полиции в ходе ОПМ "Anti fraud" задержана 37-летняя подозреваемая. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР управления полиции города Актау по статье 190 УК РК — "Мошенничество".

 

 

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#полиция #мошенничество #Актау
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:59
235
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