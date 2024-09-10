Мошенница обманула желающих усыновить новорождённых в Актобе

В Актобе осудили женщину, обещавшую за вознаграждение помочь в усыновлении новорождённых, передаёт BaigeNews.kz.

Уголовное дело было возбуждено по факту мошенничества, совершённого неоднократно.

"Установлено, что подсудимая Б. в апреле 2022 года, рассказав знакомым ложную информацию о том, что работает в родильном доме и может помочь законно без каких-либо проблем усыновить новорождённого ребенка, от которого отказалась мать, попросила знакомых сообщить ей при наличии желающих. Потерпевшая Ж. передала подсудимой 600 000 тенге. В ноябре 2022 года подсудимая завладела деньгами потерпевшей Д. на сумму 2 400 000 тенге за усыновление двоих новорождённых. В октябре 2023 года она таким же способом завладела денежными средствами потерпевшей Е. на сумму 1 320 000 тенге", - сообщили в суде.

Кроме того, в сентябре 2023 года подсудимая сообщила знакомой, что может помочь поставить на учёт автомобиль, зарегистрированный в Грузии, и получила от потерпевшей 1 161 000 тенге за свои услуги.

Женщина признала вину, просила прощения у потерпевших и обязалась вернуть им деньги.

"Приговором суда Б. признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и взыскал с осуждённой ущерб на общую сумму 4 881 000 тенге. Гражданский иск потерпевшей Ж. на сумму 600 000 тенге оставлен без рассмотрения в связи с полным возмещением подсудимой материального ущерба", - заявили в суде.

Приговор суда вступил в законную силу.