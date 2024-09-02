Мошенница обманула желающих снять пенсионные накопления в Казахстане
Сегодня, 21:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:18Сегодня, 21:18
168Фото: baigenews.kz
В Актюбинской области задержали подозреваемую в обмане восьми жителей региона, передаёт BaigeNews.kz.
Полицейским люди сообщили, что женщина обещала оказать им помощь в снятии денег из пенсионного фонда.
"Подозреваемая за определённую плату обещала снять деньги с пенсионного фонда. Потерпевшие перечисляли ей от 250 тысяч до 350 тысяч тенге. В общей сложности женщина обманула восемь человек", - сообщили в полиции.
По факту мошенничества проводятся досудебные расследования. Подозреваемая вину признала.
Следователи устанавливают, есть ли другие пострадавшие от незаконных действий.
Самое читаемое
- Дело Бишимбаева: Верховный суд рассмотрит жалобу Байжанова
- Школа имени легендарной Бибигуль Тулегеновой открылась в Астане: на открытие приехал Димаш
- Роман Скляр побывал на линейке в новой комфортной школе в Астане
- Заморозки, дождь и туман: штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны
- Трансляция выступления Президента с Посланием народу Казахстана начнётся в 11:00