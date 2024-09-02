Мошенница обманула желающих снять пенсионные накопления в Казахстане

В Актюбинской области задержали подозреваемую в обмане восьми жителей региона, передаёт BaigeNews.kz.

Полицейским люди сообщили, что женщина обещала оказать им помощь в снятии денег из пенсионного фонда.

"Подозреваемая за определённую плату обещала снять деньги с пенсионного фонда. Потерпевшие перечисляли ей от 250 тысяч до 350 тысяч тенге. В общей сложности женщина обманула восемь человек", - сообщили в полиции.

По факту мошенничества проводятся досудебные расследования. Подозреваемая вину признала.

Следователи устанавливают, есть ли другие пострадавшие от незаконных действий.