Мошенница обманула желающих оформить ипотеку знакомых на 55 млн тенге в Астане

Жительница Астаны, представляясь сотрудником банка, рассказала знакомым, что может помочь приобрести ипотечное жильё без первоначального взноса. На уловку попались 22 человека, передаёт BaigeNews.kz.

Одной из приятельниц она предложила трёхкомнатную квартиру, находящуюся в аресте у банка второго уровня. Для участия в торгах запросила 630 тысяч тенге. Спустя время сообщила о необходимости внесения 11 миллионов тенге для открытия счёта и последующего оформления ипотеки. Проделывала такое не раз и в итоге завладела суммой свыше 14 миллионов тенге.

"В результате преступных действий 22 потерпевшим причинён материальный ущерб в размере свыше 55 миллионов тенге. Виновная осуждена к трём годам лишения свободы. Гражданский иск потерпевших удовлетворен", - сообщили в прокуратуре Астаны.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.