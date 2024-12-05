Мошенница обманула более 30 казахстанцев с оформлением виз в Европу

В Астане задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве, передаёт BaigeNews.kz.

С заявлением в полицию обратилась 35-летняя гражданка. Она сообщила, что некая женщина выманивает деньги, обещая помощь с оформлением визы и трудоустройством в Европе.

Объявление о помощи в оформлении рабочей визы заявительница увидела в Интернете. В ходе переписки виртуальный работодатель предоставил копий лицензии, высылал документы и фотографии комнат, где предстояло жить клиентам.

Согласившись на предложение, астанчанка отправила автору более 10 миллионов тенге. Мошенница обещала в течение месяца оформить все необходимые документы и обеспечить переезд в Европу. Однако постепенно перестала выходить на связь.

Сотрудники криминальной полиции района Есиль установили 34-летнюю подозреваемую в мошенничестве. По факту зарегистрировано уголовное дело.

В ходе расследования установлена причастность фигурантки к 30 аналогичным эпизодам.