Мошенница обманула автовладельцев на 4,8 млн тенге в Астане
Сегодня, 16:57
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Сегодня, 16:57Сегодня, 16:57
80Фото: baigenews.kz
В Астане осудили женщину, размещавшую в Сети объявления о продаже запчастей и обманувшую 32 автовладельцев на 4,8 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz.
"Виновная размещала фиктивные объявления о продаже автозапчастей в приложении "Колеса.kz". Обещала потерпевшим отправить в различные города запасные части к автомобилям. С целью сокрытия преступных намерений отправляла им фиктивные договоры купли-продажи с банковскими реквизитами, а после получения денег переставала отвечать на телефонные звонки", - сообщили в прокуратуре города.
Женщину осудили на три года лишения свободы. В пользу потерпевших взыскан причинённый материальный ущерб.
Приговор вступил в законную силу.
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