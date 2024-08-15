Мошенница обманула актюбинцев более чем на 300 млн тенге

В суде №2 Актобе рассмотрели уголовное дело в отношении О. по факту мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что женщина через знакомую распространила информацию о наличии в продаже квартир по цене ниже рыночной. Предоставляла при этом копии документов, не имеющих юридическую силу, а именно гарантийное письмо АО "Казахстанский Фонд устойчивости", информационное письмо, договоры купли-продажи и другие.

Под предлогом продажи квартир подсудимая похитила деньги 17 потерпевших на общую сумму 314 081 528 тенге.

Пока женщина возместила ущерб полностью двум потерпевшим, одному - частично.

"В судебном заседании подсудимая вину признала полностью, пояснила, что раскаивается в содеянном, просила не лишать её свободы, обязалась возместить ущерб потерпевшим. Гражданка О. признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Гражданские иски 15 потерпевших на общую сумму 291 314 528 тенге удовлетворены. В счёт возмещения ущерба обращено взыскание на машину, земельный участок в Алматы и банковские счета осуждённой", - сообщили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.