Сотрудники полиции Тюлькубасского района задержали местную жительницу, причастную к мошенничеству. Установлено, что подозреваемая

пообещала знакомой помочь составить бизнес-план и получить безвозмездный кредит от государства, передаёт BaigeNews.kz.

Доверившись ей, потерпевшая отдала 700 тысяч тенге. Злоумышленница под разными предлогами так и не выполнила своих обещаний и не вернула

деньги.

Стражи порядка установили причастность подозреваемой к ещё двум аналогичным фактам. Общая сумма причинённого ущерба составила около 2

млн тенге. Полученные деньги она потратила на собственные нужды.

У женщины уже имелась судимость за мошенничество.

Уголовное дело передано в суд.