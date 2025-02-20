  • 21 Февраля, 00:39
  • BAIGENEWS

Мошенница из Туркестанской области обманула граждан на 2 млн тенге

Полученные деньги она потратила на собственные нужды.

Вчера, 23:33
АВТОР
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baigenews.kz Вчера, 23:33
Вчера, 23:33
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Фото: baigenews.kz

Сотрудники полиции Тюлькубасского района задержали местную жительницу, причастную к мошенничеству. Установлено, что подозреваемая
пообещала знакомой помочь составить бизнес-план и получить безвозмездный кредит от государства, передаёт BaigeNews.kz.

Доверившись ей, потерпевшая отдала 700 тысяч тенге. Злоумышленница под разными предлогами так и не выполнила своих обещаний и не вернула
деньги.

Стражи порядка установили причастность подозреваемой к ещё двум аналогичным фактам. Общая сумма причинённого ущерба составила около 2
млн тенге. Полученные деньги она потратила на собственные нужды.

У женщины уже имелась судимость за мошенничество.

Уголовное дело передано в суд.

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