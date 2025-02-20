Мошенница из Туркестанской области обманула граждан на 2 млн тенге
Полученные деньги она потратила на собственные нужды.
Вчера, 23:33
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Вчера, 23:33Вчера, 23:33
141Фото: baigenews.kz
Сотрудники полиции Тюлькубасского района задержали местную жительницу, причастную к мошенничеству. Установлено, что подозреваемая
пообещала знакомой помочь составить бизнес-план и получить безвозмездный кредит от государства, передаёт BaigeNews.kz.
Доверившись ей, потерпевшая отдала 700 тысяч тенге. Злоумышленница под разными предлогами так и не выполнила своих обещаний и не вернула
деньги.
Стражи порядка установили причастность подозреваемой к ещё двум аналогичным фактам. Общая сумма причинённого ущерба составила около 2
млн тенге. Полученные деньги она потратила на собственные нужды.
У женщины уже имелась судимость за мошенничество.
Уголовное дело передано в суд.
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