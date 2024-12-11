В Национальном банке Казахстана сообщили об участившихся случаях мошеннических схем с рассылкой гражданам поддельных документов с использованием фирменного бланка НБК, передаёт BaigeNews.kz.

"Злоумышленники направляют поддельные письма от имени Национального банка, в которых уведомляют получателей о том, что они стали жертвами мошеннических действий. При этом мошенники настаивают на необходимости перевода денежных средств для якобы безопасного возврата денежных переводов и оплаты "сопутствующих финансовых обязательств за прохождение процедуры клиринга", - сообщили в Нацбанке.

В фининституте напомнили, что НБК не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств, а также не проводит денежные расчёты с населением.

"Данные сообщения рассылаются интернет-мошенниками посредством мобильного приложения WhatsApp, электронных писем, социальных сетей. Национальный банк призывает граждан проявлять бдительность, не отправлять денежные средства на сомнительные счета, не доверять недостоверным рассылкам и непроверенным документам. Данные схемы могут быть реализованы с участием якобы "работников правоохранительных органов или Национального Банка Казахстана" под предлогом "процедуры страхования переводов от мошеннических действий", "поимки мошенников" в финансовых учреждениях, проведения "оперативных проверок специальными органами", а также участия в совместных "специальных операциях" государственных органов Республики Казахстан", - сообщили в Нацбанке.

В таких случаях следует обратиться с заявлением в правоохранительные органы.