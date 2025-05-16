Мошенники научились использовать искусственный интеллект для того, чтобы “заговорить” на казахском, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

В полиции предупредили, что аферисты могут отправлять сообщения или звонки, имитируя голоса и текст, похожие на реальных людей – например, от имени банка, правоохранительных органов или ваших близких.

Также они могут использовать технологию Deepfake для создания поддельных изображений известных людей или родственников, чтобы быть убедительнее.