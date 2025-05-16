Мошенники “заговорили” на казахском
Как ИИ используют аферисты, рассказали в полиции.
Сегодня, 21:54
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Сегодня, 21:54Сегодня, 21:54
24Фото: baigenews.kz
Мошенники научились использовать искусственный интеллект для того, чтобы “заговорить” на казахском, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.
В полиции предупредили, что аферисты могут отправлять сообщения или звонки, имитируя голоса и текст, похожие на реальных людей – например, от имени банка, правоохранительных органов или ваших близких.
Также они могут использовать технологию Deepfake для создания поддельных изображений известных людей или родственников, чтобы быть убедительнее.
"Обращайте внимание на нелогичные фразы и отсутствие эмоций. Никогда не передавайте свои личные данные (ИИН, номер банковского счёта, пароли) и доверяйте только официальным источникам", - заявили в МВД.
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