Мошенники взломали WhatsApp Досаева
Сегодня, 16:28
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Сегодня, 16:28Сегодня, 16:28
68Фото: oqu.news
В акимате Алматы предупредили казахстанцах о мошенниках, которые рассылают сообщения в мессенджере WhatsApp от имени акима города Ерболата Досаева, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с фейковой рассылкой в мессенджере WhatsApp от имени акима Алматы Ерболата Досаева просим не отвечать на подобные сообщения и не доверять недостоверной рассылке. Не следует перечислять средства и переходить по сомнительным ссылкам", — попросили в акимате.
В ведомстве уточнили, что это дело рук интернет-мошенников, которые хотят завладеть деньгами доверчивых алматинцев.
Ранее неизвестные взломали мессенджеры руководства Министерства энергетики РК.
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