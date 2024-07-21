Мошенники взломали WhatsApp Досаева

В акимате Алматы предупредили казахстанцах о мошенниках, которые рассылают сообщения в мессенджере WhatsApp от имени акима города Ерболата Досаева, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с фейковой рассылкой в мессенджере WhatsApp от имени акима Алматы Ерболата Досаева просим не отвечать на подобные сообщения и не доверять недостоверной рассылке. Не следует перечислять средства и переходить по сомнительным ссылкам", — попросили в акимате.

В ведомстве уточнили, что это дело рук интернет-мошенников, которые хотят завладеть деньгами доверчивых алматинцев.

Ранее неизвестные взломали мессенджеры руководства Министерства энергетики РК.