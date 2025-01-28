В Управление полиции Кокшетау поступило заявление местного жителя о мошенничестве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам мужчины, 24 января неизвестные взломали WhatsApp-аккаунт его дочери. Затем, выдавая себя за неё, злоумышленники обманным путем получили 180 тысяч тенге.

По факту начато досудебное расследование.

Чтобы не стать жертвой подобных преступлений, важно соблюдать меры кибербезопасности.

"Помните, что злоумышленники получают доступ к аккаунтам WhatsApp с помощью вредоносных ссылок. После перехода пользователя по такой ссылке, они перехватывают его учётную запись. Затем от его имени рассылают сообщения. Сомнительные ссылки зачастую связаны с розыгрышами призов, голосованиями, опросами и другими подобными предложениями. Никогда не вводите личные данные на неизвестных ресурсах. Если вы получили сообщение от знакомого с просьбой занять деньги, обязательно свяжитесь с ним лично и убедитесь, что он действительно нуждается в финансовой помощи. В случае подозрительной активности сразу обращайтесь в полицию и службу поддержки WhatsApp", - обратились к казахстанцам полицейские.



