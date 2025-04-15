  • 15 Апреля, 11:32
  • BAIGENEWS

Мошенники выдают себя за сотрудников коммунальных служб в Астане

Полиция предупреждает о новых уловках аферистов.

Сегодня, 09:59
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 09:59
Сегодня, 09:59
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Фото: pixabay.com

В последнее время в столице участились случаи мошеннических звонков, в ходе которых злоумышленники представляются сотрудниками "Астана-РЭК" или "Астана су арнасы" и сообщают о необходимости замены счётчиков, передаёт BaigeNews.kz.

Мошенники, используя доверие граждан, просят продиктовать СМС-код от сервиса 1414. После этого они утверждают, что на имя потерпевшего оформляется кредит и под предлогом "предотвращения оформления кредита и защиты средств" убеждают:

  • снять все деньги и перевести их на так называемый "резервный счёт" Национального банка;

  • оформить кредит и перевести его на "безопасный" счёт;

  • снять деньги с депозита и передать их "спецслужбам" или "банку".

Цель этих действий - получить доступ к банковским картам и депозитам жертв, а затем перевести деньги или оформить кредит на их имя.

Важно помнить, что сотрудники официальных организаций никогда не будут просить сообщать СМС-коды по телефону. Эти коды являются конфиденциальной информацией, и их передача посторонним может привести к утрате ваших средств и персональных данных.

Департамент полиции города Астаны призывает граждан быть бдительными и соблюдать меры предосторожности. Никогда не сообщать по телефону коды из СМС.

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