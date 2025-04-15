Мошенники выдают себя за сотрудников коммунальных служб в Астане
Полиция предупреждает о новых уловках аферистов.
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В последнее время в столице участились случаи мошеннических звонков, в ходе которых злоумышленники представляются сотрудниками "Астана-РЭК" или "Астана су арнасы" и сообщают о необходимости замены счётчиков, передаёт BaigeNews.kz.
Мошенники, используя доверие граждан, просят продиктовать СМС-код от сервиса 1414. После этого они утверждают, что на имя потерпевшего оформляется кредит и под предлогом "предотвращения оформления кредита и защиты средств" убеждают:
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снять все деньги и перевести их на так называемый "резервный счёт" Национального банка;
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оформить кредит и перевести его на "безопасный" счёт;
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снять деньги с депозита и передать их "спецслужбам" или "банку".
Цель этих действий - получить доступ к банковским картам и депозитам жертв, а затем перевести деньги или оформить кредит на их имя.
Важно помнить, что сотрудники официальных организаций никогда не будут просить сообщать СМС-коды по телефону. Эти коды являются конфиденциальной информацией, и их передача посторонним может привести к утрате ваших средств и персональных данных.
Департамент полиции города Астаны призывает граждан быть бдительными и соблюдать меры предосторожности. Никогда не сообщать по телефону коды из СМС.
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