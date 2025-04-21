В КДЛ ОЛИМП зафиксированы случаи мошенничества: неизвестные лица, представляясь сотрудниками лаборатории, предлагают услуги и оплату через мессенджеры, передаёт BaigeNews.kz. К

омпания официально заявляет, что не принимает оплату за медицинские услуги через WhatsApp, Telegram, личные банковские переводы или ссылки в чатах.

Также лаборатория не проводит никаких конкурсов, розыгрышей или опросов, обещающих бесплатные услуги или призы.

Все официальные акции, скидки и предложения публикуются исключительно на официальных платформах компании - сайте и верифицированных аккаунтах в соцсетях.

Представители лаборатории обращаются ко всем пациентам с просьбой быть бдительными, не передавать свои персональные данные, не переводить деньги незнакомым лицам и всегда проверять информацию.

Ранее мы сообщали, что мошенники выдают себя за акима Алматы.